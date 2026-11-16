La Juventus sperava di ritrovare giocatori sani dopo la sosta per le Nazionali. Invece, le notizie negative continuano ad arrivare. L’ultima riguarda Edon Zhegrova: il commissario tecnico del Kosovo, Franco Foda, lo ha esonerato dagli impegni con la Nazionale a causa di un infortunio, come comunicato domenica dalla federazione. L’esterno non sarà quindi a Dublino per la sfida contro l’Irlanda, in programma martedì 17 novembre in Nations League, e rientrerà a Torino in anticipo.

Il comunicato non specifica la natura del problema né i tempi di recupero. Saranno gli esami alla Continassa, una volta rientrato, a chiarire l’entità dell’infortunio. Fino a quel momento, ogni previsione resta prematura.

L'ultima partita e un comunicato senza dettagli

Zhegrova era partito titolare sabato nello 0-0 tra Kosovo e Israele, restando in campo fino all’82’, quando Foda lo aveva sostituito con Dion Kacuri. Secondo Tuttosport, i primi segnali del problema sarebbero arrivati proprio in occasione del cambio. Il Kosovo dovrà fare a meno anche di Veldin Hoxha, squalificato dopo l’espulsione rimediata contro Israele.

Per la Juventus, intanto, il calendario non concede molto spazio. Domenica 22 novembre, alle 12:30, all’Allianz Stadium arriverà il Venezia, nella prima gara dopo la sosta. Poi si tornerà subito in campo: giovedì 26 novembre ci sarà l’Omonia Nicosia in Europa League, mentre domenica 29 i bianconeri saranno impegnati in trasferta contro il Como. Tre partite in otto giorni, con un'infermeria che non si è mai svuotata davvero.

Spalletti fa la conta

L’infortunio di Zhegrova si aggiunge a una situazione già complicata. Domenica sera Zeki Celik si è fermato durante il riscaldamento di Francia-Turchia per un fastidio alla coscia sinistra, senza riuscire a scendere in campo e senza accomodarsi in panchina., lo stesso muscolo che si era lesionato a ottobre.non è ancora al meglio dopo il problema accusato contro la Fiorentina,non tornerà prima del nuovo anno.

Sulle fasce, però, Spalletti può contare su diverse alternative. Francisco Conceição e Nico Gonzalez sono nuovamente a disposizione, mentre Kolo Muani si è adattato bene sulla destra. Tanto che le gerarchie in quella zona di campo sono già cambiate. Un’eventuale assenza dell’ex Lille, dunque, non obbligherebbe il tecnico a rivoluzionare la squadra. La situazione più delicata resta quella della difesa, dove Celik e Kalulu sono entrambi in dubbio.

Resta anche da capire quale sarà il futuro di Zhegrova. L’esterno classe 1999 finora ha trovato spazio soprattutto a partita in corso e, secondo le ultime indiscrezioni, vorrebbe maggiore continuità. Per questo Al Ittihad e Monaco starebbero seguendo la sua situazione in vista di gennaio, anche se al momento non risultano offerte ufficiali. Uno stop proprio adesso gli toglierebbe la possibilità di farsi notare, sia da Spalletti sia dai club interessati.

La Juventus attende quindi gli esami alla Continassa. Se il problema sarà lieve, Zhegrova potrebbe tornare ad allenarsi già in settimana con i compagni reduci dagli impegni con le Nazionali. In caso contrario, i bianconeri dovranno affrontare il fitto calendario di fine novembre con un’altra assenza.