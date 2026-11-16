Non c’è soltanto McKennie tra i giocatori bianconeri finiti nel mirino della Premier League. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Chelsea avrebbe nuovamente messo gli occhi su Kerim Alajbegovic, talento bosniaco classe 2007 che la Juventus aveva strappato proprio alla concorrenza londinese la scorsa estate, acquistandolo dal Bayer Leverkusen.

Il club inglese non avrebbe mai interrotto il monitoraggio del giocatore. Gli osservatori dei Blues continuano a seguirne le prestazioni e Xabi Alonso viene descritto come un suo grande estimatore. Rispetto a qualche mese fa, però, sarebbe cambiata la strategia: in estate l’idea era quella di girarlo in prestito allo Strasburgo, società francese appartenente alla stessa proprietà, mentre adesso il Chelsea vorrebbe portarlo direttamente a Stamford Bridge, anche aumentando l’investimento.

Per il momento si tratta soltanto di un’indiscrezione, senza trattative avviate. La posizione della Juventus, secondo la Gazzetta, sarebbe comunque molto chiara: il club non intende privarsi del giocatore a gennaio. Alajbegovic ha già segnato due gol con la maglia bianconera ed è legato alla società da un contratto fino al 2031, una scadenza che mette la dirigenza in una posizione di forza.

La stessa linea riguarda McKennie, finito nel mirino del Manchester United di Pochettino. La Juventus deve rispettare il settlement agreement concordato con la UEFA e lavorare per sistemare i propri conti, ma l’intenzione sarebbe quella di resistere alle richieste almeno fino alla chiusura della sessione invernale. L’unica eccezione potrebbe arrivare davanti a offerte fuori mercato, eventualità che a Torino non viene esclusa del tutto.

La situazione di Alajbegovic racconta una delle sfide della nuova gestione: trattenere i giovani di prospettiva mentre le società straniere, soprattutto in Germania e Inghilterra, continuano a monitorare con attenzione il vivaio bianconero. Negli ultimi giorni, ad esempio, anche Licina è finito sotto la lente della Bundesliga. Per Alajbegovic, però, la Juventus ha già compiuto una scelta precisa la scorsa estate, preferendolo alla concorrenza inglese. E dopo pochi mesi non sembra intenzionata a cambiare idea.