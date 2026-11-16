Il calendario è stato rispettato e l’operazione è ufficialmente partita. Da lunedì 16 novembre è aperta l’offerta in opzione legata al nuovo aumento di capitale della Juventus, attraverso il quale il club punta a rafforzare la propria situazione finanziaria in una stagione che si preannuncia ancora in perdita. L’operazione ha un valore di circa 200 milioni di euro, per un massimo di poco più di 208,5 milioni di nuove azioni.

Le condizioni sono state stabilite dal consiglio di amministrazione del 12 novembre: ogni azionista potrà sottoscrivere una nuova azione ogni due possedute, al prezzo di 0,96 euro. Rispetto al valore teorico del titolo dopo lo stacco del diritto, calcolato sulla quotazione del 12 novembre, lo sconto è pari al 28,36%.

Le date da segnare

La finestra a disposizione degli azionisti è limitata. I diritti di opzione saranno negoziabili su Euronext Milan fino a mercoledì 25 novembre, mentre il termine ultimo per sottoscrivere le nuove azioni è fissato a martedì 1° dicembre. I diritti non esercitati entro quella data saranno successivamente offerti in Borsa dalla società per almeno due sedute.

Un esempio concreto: chi possiede 1.000 azioni avrà il diritto di acquistarne altre 500, investendo 480 euro. In alternativa potrà vendere i diritti sul mercato, senza ulteriori esborsi, accettando però la diluizione della propria partecipazione. Esiste anche una soluzione intermedia, con la possibilità di cedere una parte dei diritti e utilizzare il ricavato per finanziare la sottoscrizione dei restanti. Il collocamento è coordinato da Citigroup e UniCredit.

Exor garantisce la copertura

Il principale punto di riferimento dell’operazione è Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann.Di questa somma, 60 milioni sono già stati versati in anticipo. Secondo Affaritaliani, Tether, titolare dell’11,527%, dovrebbe invece investire circa 23,1 milioni per mantenere invariata la propria partecipazione.

L’aumento non esaurisce la delega approvata dall’assemblea del 3 novembre, che prevedeva un limite massimo di 250 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione ha deciso di utilizzare circa 200 milioni, lasciando i restanti 50 a disposizione per eventuali richieste ai soci negli esercizi successivi, in base all’evoluzione dei programmi societari e al rispetto dei parametri UEFA e FIGC.

Le ragioni della ricapitalizzazione emergono dai conti. La Juventus ha chiuso il 2025/26 con una perdita di circa 66 milioni di euro e prevede un risultato ancora negativo anche nel 2026/27, soprattutto a causa della mancata partecipazione alla Champions League. Il miglioramento dovrebbe arrivare gradualmente nei due esercizi successivi. In questo quadro si inserisce anche la decisione della società di congelare i rinnovi fino a marzo.

Le risorse serviranno innanzitutto a rafforzare il patrimonio, ma potranno essere destinate anche alla competitività della prima squadra, all’ammodernamento dell’Allianz Stadium e delle altre strutture e alla valorizzazione del marchio. La ripartizione degli investimenti, tuttavia, non è stata ancora definita.

La questione finanziaria si intreccia inevitabilmente con le esigenze della squadra. Spalletti chiede rinforzi per gennaio, dalla punta al centrocampo, ma i margini di manovra della dirigenza dipenderanno anche dalle risorse disponibili e dal controllo dei costi. Su operazioni come quella che porta a Retegui continua infatti a pesare soprattutto l’aspetto economico.

Se l’aumento di capitale verrà sottoscritto integralmente, il totale delle ricapitalizzazioni effettuate dalla Juventus dal 2007 a oggi raggiungerà circa 1,42 miliardi di euro.