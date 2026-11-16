Il nome di Stanislav Lobotka torna ciclicamente nei discorsi di mercato della Juventus, ma finora il Napoli ha sempre chiuso la porta. Questa volta, però, lo scenario potrebbe cambiare. Secondo le indiscrezioni di mercato, il centrocampista slovacco potrebbe non rinnovare il contratto con il club azzurro, in scadenza il 30 giugno 2027. Una situazione che riaccende l’interesse bianconero, da tempo sulle sue tracce.

Alla base della possibile frenata ci sarebbero due motivi. Aurelio De Laurentiis riterrebbe troppo alto l’attuale ingaggio, circa 4,5 milioni netti a stagione, per un giocatore che il 25 novembre compirà 32 anni. Anche Lobotka, dal canto suo, potrebbe essere attratto dall’idea di una nuova esperienza dopo sei anni e mezzo a Napoli.

Il club partenopeo ha comunque la possibilità di prolungare l’accordo per un’altra stagione alle stesse condizioni.

Il legame con Spalletti

L’interesse della Juventus è legato anche alla presenza diin panchina. Con il tecnico toscano, Lobotka ha vissuto la migliore stagione della carriera, diventando il regista dello scudetto napoletano del 2022-23 e il punto di riferimento della manovra azzurra. Spalletti lo considerava già allora un profilo ideale per il proprio centrocampo , mentre il giocatore non sembrava contrario alla possibilità di ritrovare il suo ex allenatore.

Finora, però, l’ostacolo è stato rappresentato soprattutto dalla posizione del Napoli. La Juventus si sarebbe informata più volte negli ultimi anni, ricevendo sempre una risposta negativa. Due stagioni fa la valutazione era di 35 milioni di euro, mentre lo scorso anno era scesa a 30. In passato si era parlato anche di una clausola da 25 milioni, valida però soltanto per i club stranieri. Con la scadenza contrattuale sempre più vicina, il valore del centrocampista potrebbe ridursi.

Il discorso riguarda soprattutto la prossima estate. La dirigenza bianconera sta valutando diversi profili per rinforzare la mediana: tra questi c’è Calhanoglu, anche lui in scadenza con l’Inter, mentre per gennaio il nome seguito con maggiore attenzione resta Hojbjerg del Marsiglia. Lobotka rappresenterebbe un’altra possibilità per aggiungere esperienza e qualità al centrocampo.