La sosta per le Nazionali doveva restituire a Luciano Spalletti qualche certezza in vista del finale di novembre. Dalla Turchia, invece, arriva un nuovo campanello d’allarme. Zeki Celik ha dato forfait durante il riscaldamento di Francia-Turchia, gara di Nations League nella quale era stato inizialmente inserito tra i titolari. Il difensore ha avvertito un fastidio al bicipite femorale sinistro e non è finito nemmeno in panchina.

L’entità del problema non è ancora nota. Il prossimo passaggio sarà il rientro a Torino, dove Celik si sottoporrà agli accertamenti strumentali al centro medico del club. Soltanto allora sarà possibile capire se si tratta di un semplice affaticamento o di un problema più serio e stabilire i tempi di recupero.

A rendere la situazione delicata è soprattutto il precedente. Il 22 ottobre, nel 2-2 contro il Rennes in Europa League, il turco aveva segnato il primo gol della Juventus prima di lasciare il campo all’intervallo. In quell’occasione il club aveva diagnosticato una lieve lesione al muscolo posteriore della coscia sinistra, la stessa zona interessata dal nuovo fastidio. Il rischio di una ricaduta sul medesimo distretto muscolare è ora la principale preoccupazione.

Fascia destra in affanno

La notizia si aggiunge ai dubbi sulle condizioni di. Il francese era uscito malconcio dal 2-2 contro la Fiorentina, ultima partita prima della sosta, per un problema anche lui al bicipite femorale sinistro. Un problema che gli ha impedito di rispondere alla convocazione della Francia. Alla Continassa lo staff bianconero lo sta seguendo giorno per giorno e la sua presenza contro il Venezia resta in dubbio.

Il calendario, intanto, non concede pause. Dopo la sfida con il Venezia del 22 novembre, la Juventus ospiterà l’Omonia Nicosia giovedì 26 in Europa League e domenica 29 farà visita al Como. Tre partite in otto giorni, in un momento in cui l’infermeria non si è mai svuotata del tutto. Tra le poche buone notizie della sosta c’è stato il ritorno in gruppo di Nico Gonzalez, mentre il rientro di Yildiz continua a slittare.

Spalletti, che in questa stagione ha già dovuto modificare spesso la formazione, come dimostra il numero di squadre diverse schierate finora, dovrà capire nei prossimi giorni su quali giocatori potrà contare davvero sulla corsia destra. Il responso degli esami di Celik sarà il primo passaggio decisivo.