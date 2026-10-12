Il pareggio per 1-1 contro il Cagliari ha lasciato diversi interrogativi in casa Juventus, soprattutto per la difficoltà nel trasformare il dominio del gioco in una vittoria. Tra gli argomenti discussi dopo la partita c'è anche la prestazione di Edon Zhegrova, entrato nella ripresa per provare a dare maggiore imprevedibilità all'attacco bianconero. Dagli studi televisivi è arrivata una valutazione critica da parte di Lele Adani, che ha messo in dubbio la possibilità di considerare l'esterno kosovaro un titolare per una squadra con le ambizioni della Juventus.

Adani critica Zhegrova: il giudizio dopo il pareggio

L'ex difensore ha analizzato il rendimento del giocatore, soffermandosi sulla necessità per la Juventus di avere calciatori in grado di garantire continuità e incidere anche dal primo minuto. Secondo Adani, il talento individuale non sarebbe sufficiente senza prestazioni convincenti ripetute nel tempo.

“Zhegrova non è un giocatore di livello Juve, non ha niente a che fare: è un giocatore da mezz'ora, alla Juve non possono esserci questi calciatori”, è stato il giudizio espresso durante il commento televisivo.

Il ruolo di Zhegrova nelle rotazioni di Spalletti

L'esterno kosovaro è entrato nella ripresa contro il Cagliari, cercando di aumentare la pericolosità offensiva della squadra. La sua capacità di puntare l'uomo e creare superiorità nell'uno contro uno rappresenta una soluzione differente rispetto ad altri interpreti del reparto, ma il suo impiego resta legato alle valutazioni dell'allenatore e alle esigenze della partita.

Adani ha insistito soprattutto sulla differenza tra essere un'alternativa utile a gara in corso e riuscire a sostenere il peso di un ruolo da titolare. Nel suo ragionamento, la Juventus avrebbe bisogno di giocatori capaci di offrire prestazioni di alto livello con maggiore regolarità.

La risposta dovrà arrivare dal campo

Le parole di Adani alimentano il dibattito sul contributo che Zhegrova può garantire alla Juventus nel corso della stagione. Il kosovaro avrà l'opportunità di rispondere alle critiche attraverso le prestazioni, provando a conquistare maggiore spazio nelle scelte di Spalletti.

Per la squadra bianconera, intanto, resta la necessità di trovare più concretezza negli ultimi metri. Il pareggio in Sardegna ha mostrato una Juventus capace di costruire occasioni, ma ancora chiamata a migliorare nella finalizzazione: un problema collettivo che va oltre il rendimento di un singolo giocatore.