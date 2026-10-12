Il pareggio per 1-1 contro il Cagliari lascia ancora una volta qualche rimpianto in casa Juventus. Nonostante il controllo del gioco e le occasioni costruite, la squadra di Luciano Spalletti non è riuscita a conquistare la vittoria, confermando le difficoltà nel concretizzare la mole di gioco prodotta. Dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha analizzato la prestazione dei bianconeri, soffermandosi soprattutto sulle differenze tra il primo e il secondo tempo.

Bergomi a Sky Sport: l'analisi della prestazione bianconera

L'ex difensore ha riconosciuto la qualità del palleggio della Juventus, paragonandola sotto questo aspetto al Milan. Secondo Bergomi, però, le continue rotazioni del primo tempo non sempre hanno aiutato la squadra a trovare ordine e chiarezza negli ultimi metri.

“La Juventus si vede che palleggia bene, come il Milan. Parlavamo del Milan, che sviluppa bene sull'esterno. Nel primo tempo, secondo me, la Juventus con queste continue rotazioni crea alcune volte anche un po' di confusione”.

La ripresa convince di più: ruoli chiari e maggiori occasioni

Bergomi ha evidenziato un miglioramento nella seconda frazione, quando la Juventus ha trovato riferimenti più definiti grazie agli ingressi di Alajbegovic e Zhegrova e alla presenza di due attaccanti. I bianconeri sono riusciti così a costruire situazioni offensive più leggibili, sfruttando maggiormente cross e conclusioni verso la porta.

“Nel secondo tempo i ruoli erano chiari: Alajbegovic, Zhegrova, poi le due punte. È vero che venivano dentro il campo, però con questi cross e tiri hanno creato delle situazioni un po' più chiare, anche se nel primo tempo qualcosa avevano creato”.

Il problema della Juventus resta la finalizzazione

L'analisi di Bergomi mette in luce un aspetto importante per il percorso della squadra di Spalletti: il gioco c'è, ma deve tradursi in un numero maggiore di gol. Contro il Cagliari, la Juventus ha costruito diverse opportunità senza riuscire a sfruttarle pienamente.

La crescita offensiva passa quindi dalla capacità di mantenere ordine nei movimenti e di trovare soluzioni più efficaci negli ultimi metri. Per trasformare il controllo della partita in vittorie, i bianconeri dovranno migliorare proprio nella concretezza sotto porta.