Il pareggio per 1-1 contro il Cagliari lascia l'amaro in bocca alla Juventus, che ha creato numerose occasioni senza riuscire a conquistare i tre punti. Al termine della gara, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN, soffermandosi anche sull'espulsione rimediata nel finale. Il tecnico bianconero ha analizzato la prestazione della squadra, difendendo il lavoro dei suoi giocatori e spiegando le soluzioni tattiche adottate per valorizzare Kolo Muani e Nico Gonzalez.

Spalletti a DAZN: il rosso nel finale di Cagliari-Juventus

Sull'espulsione ricevuta al termine della partita: “Non è successo niente. Gli ho detto che sono bravi, che giocano bene e che sanno anche perdere tempo. Lui mi ha chiesto cosa intendessi per tempo e ci ha buttato fuori. Niente di particolare, tutto normale”.

L'analisi tattica: Kolo Muani e Nico Gonzalez insieme

Spalletti ha poi risposto a una domanda sulla maggiore presenza offensiva mostrata dalla Juventus con due attaccanti in campo, sottolineando come la soluzione fosse già stata adottata nel corso del primo tempo. Il tecnico ha spiegato che Nico Gonzalez può agire da seconda punta, alternandosi con Kolo Muani e sfruttando le proprie qualità nel gioco aereo.

“Nel primo tempo, al venticinquesimo, avevo già spostato McKennie a sinistra e messo Nico Gonzalez dentro, a fare quello che Woltemade ha fatto con Kolo. Anzi, Nico è il giocatore più forte di testa che abbiamo. È una seconda punta, l'ho messo a giocare in quel ruolo”.

L'allenatore ha aggiunto che l'assetto è rimasto sostanzialmente invariato dopo quella scelta, con i due attaccanti liberi di scambiarsi la posizione. Spalletti ha apprezzato soprattutto la capacità di Kolo Muani di muoversi senza restare ancorato a un riferimento fisso.

“Se lo si lascia libero di muoversi e interpretare le situazioni, come ha fatto oggi, diventa più difficile da marcare”.

Il rammarico per le occasioni e gli elogi alla squadra

Nonostante il risultato, Spalletti ha voluto sottolineare la qualità della prestazione bianconera, ricordando il volume di gioco prodotto e le opportunità create. Per il tecnico, la squadra deve mantenere questo livello, migliorando però la precisione negli ultimi metri.

“Da parte mia non mi gioco soltanto il risultato della partita, ma il finire bene una carriera. Voglio fare bene. È vero che il risultato ci è mancato, ma è stata una grande prestazione. Questo va detto ai ragazzi: se giocano sempre così, sono convinto che ne vinceranno tante”.

Il tecnico si è soffermato anche sul gol di Kolo Muani, arrivato in una situazione affollata e difficile da gestire. L'attaccante francese è riuscito ad anticipare gli avversari, dimostrando le proprie qualità fisiche e la capacità di incidere in area.

“Kolo ha segnato in mezzo a quel traffico e in quei momenti che per noi sono difficili da portare a casa. È stato bravo ad anticipare, anche se si è fatto disturbare più del dovuto rispetto allo spazio che era riuscito a crearsi. Può colpire anche da libero, perché è forte fisicamente, è alto e sa rendere decisive certe situazioni”.