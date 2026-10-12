L'1-1 contro il Cagliari lascia ancora una volta qualche rimpianto alla Juventus. La squadra di Luciano Spalletti ha controllato a lungo la partita e costruito diverse occasioni, senza però riuscire a concretizzare la mole di gioco prodotta. Dagli studi di Sky Sport Calcio Club, Luca Marchegiani ha analizzato la prestazione dei bianconeri, soffermandosi sul gol di Randal Kolo Muani e sui benefici della presenza contemporanea di due attaccanti.

Marchegiani a Sky Sport: l'importanza di Kolo Muani e delle due punte

L'ex portiere ha evidenziato come la Juventus sia riuscita a trovare maggiore presenza in area con due riferimenti offensivi. Una soluzione che ha permesso ai bianconeri di occupare meglio gli spazi, soprattutto nella fase finale della partita, quando il Cagliari ha iniziato ad accusare la stanchezza dopo una lunga prova difensiva.

“Quando c'era anche Woltemade in campo insieme a un altro attaccante, erano comunque due giocatori che riempivano un po' di più l'area di rigore. Questo è successo quando il Cagliari era stanco, perché bisogna riconoscere la grande prestazione difensiva dei sardi finché hanno retto fisicamente”.

La Juventus domina, ma deve migliorare sotto porta

Marchegiani ha riconosciuto la capacità della squadra di Spalletti di mantenere l'iniziativa per tutta la gara, sottolineando però come il controllo del gioco non sia bastato per ottenere la vittoria. Il problema della finalizzazione resta uno degli aspetti sui quali la Juventus dovrà lavorare per diventare più incisiva contro avversari chiusi.

“Obiettivamente, la Juventus ha attaccato per tutta la partita. Adesso cercheremo di capire dove può migliorare per essere più efficace in questo tipo di gare, che ricordano un po' quella della scorsa stagione, persa 1-0: una partita in cui la Juventus aveva attaccato per tutti i novanta minuti”.

Il precedente della scorsa stagione e la ricerca di soluzioni

Il riferimento alla sfida dello scorso campionato mette in evidenza una difficoltà che la Juventus deve provare a superare: riuscire a trasformare il predominio territoriale in occasioni realmente decisive e, soprattutto, in gol.

Il pareggio in Sardegna conferma che la squadra possiede le risorse per condurre la partita, ma serve maggiore concretezza negli ultimi metri. L'impiego di due attaccanti potrebbe rappresentare una soluzione da sviluppare, soprattutto nelle gare in cui gli avversari scelgono di difendersi con molti uomini e concedono pochi spazi.