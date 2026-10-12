L'1-1 contro il Cagliari ha lasciato alla Juventus la sensazione di aver sprecato un'occasione importante. La squadra di Luciano Spalletti ha controllato a lungo il gioco, costruendo diverse opportunità soprattutto nella ripresa, ma non è riuscita a trovare il gol necessario per conquistare la vittoria. Un copione che riporta al centro dell'attenzione un tema già emerso nelle precedenti uscite: la capacità di trasformare il possesso palla in risultati concreti.

Tante occasioni, ma il risultato non cambia

La Juventus ha provato a fare la partita dall'inizio alla fine, cercando di sfruttare le corsie esterne e aumentare la presenza in area avversaria. Nella seconda frazione, l'impiego di più riferimenti offensivi ha permesso ai bianconeri di creare situazioni potenzialmente pericolose, senza però trovare la precisione necessaria per completare la rimonta.

Il gol di Randal Kolo Muani rappresenta una nota positiva, ma non basta a cancellare il rammarico per le opportunità non sfruttate. Per una squadra che ambisce a lottare ai vertici, la qualità della manovra deve essere accompagnata da maggiore lucidità negli ultimi metri.

Spalletti cerca nuove soluzioni offensive

Nel post partita, il tecnico ha difeso la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando la qualità del gioco espresso e la quantità di occasioni create. Spalletti ha inoltre spiegato come Kolo Muani possa rendere maggiormente se lasciato libero di muoversi e attaccare gli spazi, anche in combinazione con Nico Gonzalez.

La possibilità di schierare due attaccanti può diventare una risorsa importante contro avversari che si chiudono nella propria metà campo. Sarà però fondamentale trovare i giusti equilibri, garantendo una presenza costante in area senza perdere fluidità nella costruzione.

La prossima sfida per la Juventus

Il pareggio in Sardegna consegna a Spalletti indicazioni utili, ma anche aspetti da correggere. La squadra ha dimostrato di saper mantenere il controllo della partita, ma dovrà migliorare nella scelta dell'ultimo passaggio e nella precisione delle conclusioni.

La strada passa dalla continuità e dalla capacità di essere più cinici quando si presenta l'occasione giusta. Il gioco può rappresentare una base importante, ma per trasformare le prestazioni in vittorie servirà soprattutto una Juventus più concreta davanti alla porta.