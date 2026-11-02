La Juventus si gode il successo contro il Napoli, una vittoria che porta con sé indicazioni interessanti anche in vista dei prossimi impegni. Oltre al risultato, a fare la differenza è stata la capacità di Luciano Spalletti di trovare nuove energie dalla panchina. Gli ingressi di Zhegrova e Boga hanno dato vivacità all'attacco bianconero, contribuendo in maniera decisiva al 2-0 finale e confermando l'importanza delle alternative a disposizione del tecnico.

Zhegrova entra e accende la Juventus

La svolta della partita è arrivata nella ripresa, quando Spalletti ha deciso di inserire forze fresche per aumentare la pericolosità offensiva. L'ingresso di Edon Zhegrova ha dato maggiore imprevedibilità alla manovra bianconera: il kosovaro ha puntato gli avversari, creato superiorità e partecipato all'azione che ha portato al vantaggio firmato da Alajbegovic.

Una giocata individuale che ha permesso alla Juventus di sbloccare una gara rimasta in equilibrio per oltre un'ora.

Boga chiude i conti: i cambi fanno la differenza

Un altro ingresso determinante è stato quello di Jeremie Boga. L'esterno ha preso il posto di Alajbegovic e, nel finale, ha trovato la rete del definitivo 2-0 con una conclusione precisa. Per lui un gol importante anche sul piano personale, dopo il periodo lontano dal campo e la necessità di ritrovare continuità.

La prestazione dei due subentrati conferma quanto sia importante avere alternative capaci di cambiare l'inerzia delle partite. Spalletti ha potuto contare su giocatori con caratteristiche differenti, trovando soluzioni offensive che hanno permesso alla Juventus di gestire meglio il finale.