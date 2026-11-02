La Juventus riparte dalle giocate dei suoi talenti offensivi. Il successo per 2-0 contro il Napoli ha restituito entusiasmo all'ambiente bianconero e permesso a Luciano Spalletti di trovare risposte importanti anche da giocatori che nelle ultime settimane avevano avuto meno spazio. A prendersi la scena sono stati soprattutto Kerim Alajbegovic e Jeremie Boga, protagonisti delle due reti che hanno deciso il big match dell'Allianz Stadium.

Alajbegovic, una serata da protagonista: Spalletti ritrova fantasia

La partita contro il Napoli potrebbe rappresentare un momento importante nella crescita di Kerim Alajbegovic. Il giovane attaccante ha sbloccato il risultato al 70' con una splendida conclusione dalla distanza, dimostrando personalità e qualità tecnica in una fase delicata dell'incontro.

La rete è arrivata dopo una giocata di Zhegrova, entrato nella ripresa e subito determinante con il suo dribbling. Un'azione che ha permesso al talento bosniaco di trovare lo spazio necessario per calciare e battere Meret.

Per Spalletti si tratta di una risposta significativa: la Juventus ha bisogno di giocatori capaci di creare superiorità numerica e trovare soluzioni individuali quando la manovra incontra difficoltà. Alajbegovic ha dimostrato di poter offrire proprio queste caratteristiche, anche se adesso sarà importante capire le sue condizioni fisiche dopo il cambio richiesto successivamente al gol.

Boga decisivo dalla panchina: una risorsa in più per la Juventus

A completare la serata ci ha pensato Jeremie Boga. Entrato al posto di Alajbegovic, l'esterno offensivo ha trovato all'87' la rete del definitivo 2-0, con una conclusione precisa che non ha lasciato scampo al portiere del Napoli.

Per l'attaccante si tratta di una soddisfazione importante, soprattutto dopo il periodo lontano dal campo e la necessità di ritrovare continuità fisica. Lo stesso Boga, nel postpartita, ha sottolineato quanto questo gol possa dargli fiducia per il prosieguo della stagione.