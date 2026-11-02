La vittoria contro il Napoli ha restituito entusiasmo alla Juventus, ma Luciano Spalletti non nasconde le difficoltà che continuano a condizionare il lavoro quotidiano. Dopo il 2-0 dell'Allianz Stadium, l'allenatore bianconero ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi anche sulla situazione degli attaccanti e sulle numerose indisponibilità. Tra i temi affrontati anche la posizione di Randal Kolo Muani, finito nel mirino di una parte del pubblico durante la partita.

Il messaggio a Kolo Muani dopo i fischi dello Stadium

Spalletti ha voluto difendere il proprio attaccante, spiegando che la sostituzione non è stata una bocciatura per la prestazione offerta. Secondo il tecnico, il francese aveva comunque disputato una buona gara, ma in quel momento serviva inserire un giocatore fresco per sfruttare la crescita della squadra.

“Lui deve reagire a certi momenti che possono capitare. Secondo me ha giocato una buona partita e l'ho tolto per mettere uno fresco. In quel momento lì Zhegrova poteva giocare la sua partita perché eravamo cresciuti. Non l'ho tolto perché è stato il peggiore”.

“Siamo in 13”: l'emergenza continua

Uno dei passaggi più significativi dell'intervento di Spalletti riguarda la situazione dell'organico. Le tante assenze stanno riducendo le possibilità di scelta e rendono complicata la gestione delle energie durante le partite.

“Siamo in 13. Sarr stasera non poteva giocare”.

Il tecnico ha inoltre fatto riferimento alle condizioni di McKennie e Cabal, entrambi da valutare dopo la sfida contro il Napoli. Una situazione che rischia di complicare ulteriormente la preparazione dei prossimi impegni.

Spalletti ha sottolineato anche quanto sia difficile mantenere un livello fisico e mentale adeguato quando mancano tanti giocatori: “In questo momento non si può competere in niente, se non si riacquistano giocatori si sta in queste difficoltà”.