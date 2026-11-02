La Juventus prova a guardare avanti e a recuperare gradualmente le risorse necessarie per affrontare una stagione complicata. Tra le notizie positive arrivate negli ultimi giorni c'è il ritorno in gruppo di Jeff Ekhator, giovane attaccante rimasto lontano dal campo per circa due mesi a causa di problemi fisici. Un recupero che potrebbe offrire a Luciano Spalletti un'alternativa in più nel reparto offensivo, proprio in una fase in cui le disponibilità sono particolarmente limitate.

Ekhator, il rientro dopo il lungo stop: occasione per Spalletti

Il classe 2006 è tornato ad allenarsi con i compagni alla Continassa alla vigilia della sfida contro il Napoli. Il suo percorso era stato condizionato da un doppio problema muscolare, che gli aveva impedito di iniziare concretamente la sua esperienza in bianconero dopo l'arrivo dal Genoa.

Adesso l'obiettivo è ritrovare gradualmente la migliore condizione fisica e mettersi a disposizione dell'allenatore. Ekhator non ha ancora collezionato minuti ufficiali con la Juventus, ma il suo rientro rappresenta comunque una notizia incoraggiante per uno Spalletti alle prese con una rosa decimata dagli infortuni.

La sua duttilità nel reparto avanzato potrebbe rivelarsi utile per ampliare le soluzioni offensive, soprattutto considerando i tanti impegni ravvicinati. Prima, però, sarà necessario valutare attentamente la sua condizione e procedere senza forzare i tempi.

La Juventus ha bisogno di recuperare uomini per affrontare al meglio la trasferta europea contro l'AZ Alkmaar e il successivo appuntamento di campionato contro la Fiorentina. Ekhator potrebbe diventare una risorsa aggiuntiva per il finale di questa prima parte di stagione.