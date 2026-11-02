Nel corso dell'analisi a DAZN, Valon Behrami ha espresso alcune perplessità sulla squadra di Luciano Spalletti, riconoscendo un aspetto positivo ma sottolineando anche i limiti mostrati sul piano del gioco.

Behrami critica la prestazione della Juventus

Behrami ha individuato nella compattezza del gruppo l'unico elemento davvero positivo portato a casa dall'allenatore dopo la sfida contro il Napoli. Per il resto, l'analisi è stata decisamente critica, soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento e la qualità della manovra bianconera.

“L'unica cosa che l'allenatore porta via da questa partita è la sensazione di avere tanti uomini con lui, dalla sua parte. Per il resto, però, non ci sono molte cose positive. Lui parla di cuore, ma sinceramente io ho visto una squadra piatta e bassa, non comprendo tutta questa felicità e i complimenti considerando quello che ci si aspetta da un allenatore come lui in termini di qualità di gioco”.