Per una Juventus che fatica a trovare continuità, la notizia più incoraggiante della giornata non arriva dalla Continassa ma da Bologna. Kenan Yildiz ha fissato a dicembre l'orizzonte del suo rientro, mettendo per la prima volta una data, seppure indicativa, sulla fine di un'assenza che dura dall'esordio stagionale.

Il fantasista turco si era fratturato il piede alla prima giornata di campionato, sul campo del Frosinone. Da quel momento ha seguito dalla tribuna un avvio di stagione complicato per la squadra di Luciano Spalletti, che dopo undici turni occupa il settimo posto con 18 punti, sei in meno della zona Champions.

Le parole al Premio Bulgarelli

L'occasione per fare il punto è stata la cerimonia del Premio Bulgarelli Number 8, il riconoscimento dedicato alla migliore mezzala della passata stagione, consegnato nella Cappella Farnese di Palazzo d'Accursio. Interpellato sui tempi di recupero, il classe 2005 ha indicato proprio dicembre e ha rassicurato sulle sue condizioni: "Mi sento bene, spero presto di tornare a giocare."

Yildiz ha poi confessato di sentire forte la mancanza della squadra e del campo, e ha spiegato che il premio ha per lui un grande valore, perché premia il modo in cui cerca di stare in partita: con il massimo impegno e con entusiasmo.

Tra gli appuntamenti cerchiati in rosso dalla stampa c'è la gara interna con il Monza del 14 dicembre, indicata come possibile occasione per rivederlo in campo. Si tratta però di un'ipotesi: il calendario del recupero dipenderà dalle prossime verifiche e dalla gestione dello staff medico, che non avrà alcuna intenzione di accelerare i tempi.

L'investitura di Capello

A rendere la serata ancora più significativa ci ha pensato, presidente della manifestazione. L'ex tecnico bianconero ha elogiato la fantasia del ragazzo in un calcio che, a suo giudizio, ne ha smarrita parecchia, arrivando a un paragone impegnativo:. E ancora: "Lui fa vedere cose che non si pensano".

Parole pesanti, che fotografano il peso specifico di Yildiz in questa Juventus. Senza il suo numero 10, Spalletti ha dovuto cercare altrove creatività e strappi, con risultati alterni: a Firenze la squadra ha dovuto rincorrere due volte prima di strappare il 2-2, e nel post partita il tecnico ha parlato apertamente di errori banali, come raccontato nell'analisi Spalletti senza filtri dopo Firenze.

Alla stessa cerimonia è stata premiata anche Martina Rosucci, centrocampista della Juventus Women, a conferma di una serata dal sapore bianconero.

Un'infermeria ancora affollata

Il ritorno di Yildiz sarebbe una boccata d'ossigeno per una rosa che continua a fare i conti con gli infortuni. Proprio oggi si è fermato anche Pierre Kalulu, come spiegato nel dettaglio in: un altro problema per la difesa in vista della ripresa.

La sosta per le Nazionali, che ha portato via dalla Continassa buona parte del gruppo, offre almeno un paio di settimane di lavoro mirato a chi resta a Torino. Per Yildiz è il momento di insistere sul recupero senza forzare: dicembre è il traguardo, ma la priorità resta tornare al cento per cento. Se i tempi saranno rispettati, Spalletti potrà contare su di lui nel tratto di stagione che porta alla fine del girone d'andata, quando la Juventus sarà chiamata a ricucire il distacco dalle prime quattro.