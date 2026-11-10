Il recupero di Kalulu richiederà prudenza, mentre alla ripresa la Juventus potrebbe ritrovare tre alternative importanti. È il quadro tracciato da Tuttomercatoweb: il portoghese, Nico Gonzalez e Andrea Cambiaso sono indicati tra i giocatori che Luciano Spalletti spera di riavere dopo la pausa delle Nazionali.

La Juventus ha comunicato che gli esami di Pierre Kalulu hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro; il difensore ha iniziato le cure e ha lasciato il ritiro della Francia. Il club, però, non ha indicato una data per il rientro. Secondo Tuttomercatoweb, lo stop potrebbe durare circa tre settimane: una stima giornalistica, da confermare con l’evoluzione clinica.

Più opzioni sulle corsie, ma serviranno conferme sul campo

La stessa ricostruzione segnala progressi per, che aveva ripreso parzialmente a lavorare con il gruppo, e per, fermato da un affaticamento. Nico Gonzalez è un’altra possibile soluzione offensiva in vista della ripresa. Anche in questo caso la disponibilità effettiva dipenderà dalle risposte degli allenamenti e dalle valutazioni dello staff medico: la sosta offre tempo, ma non garantisce automaticamente recuperi.

Per Spalletti il tema è rilevante perché la Juventus arriva alla pausa dopo il 2-2 di Firenze, una partita in cui ha rimontato due volte ma ha concesso occasioni nel finale. La cronaca del club bianconero racconta i gol di Woltemade e Bremer e la doppia parata decisiva di Vicario. Il rientro di alcuni esterni allargherebbe le scelte, ma la priorità resta ritrovare continuità di rendimento e compattezza.

Kalulu, invece, dovrà seguire il proprio percorso senza forzature: il bollettino medico è disponibile nel comunicato ufficiale. Solo gli aggiornamenti del club potranno chiarire quando il difensore tornerà a disposizione.