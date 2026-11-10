Andrea Cambiaso torna sulla lista dei desideri della Premier League. Dopo il forte interesse del Manchester City di qualche stagione fa, questa volta a muoversi sarebbe l'altra metà di Manchester. Secondo quanto riportato da TEAMtalk e ripreso da Calciomercato.com, il Manchester United avrebbe avviato dei sondaggi per il 26enne in vista della sessione di gennaio.

Le fonti parlano di contatti esplorativi e non di un'offerta formale: un primo passo, quindi, che non equivale a una trattativa aperta.

Il motivo dell'interesse è legato alla situazione sulla fascia sinistra dei Red Devils. In estate il club non è riuscito a regalare a Michael Carrick il terzino che cercava, e il titolare Luke Shaw, 31 anni, ha il contratto in scadenza a fine stagione. Il rinnovo, stando alle ricostruzioni inglesi, è legato a condizioni rigide poste dalla proprietà INEOS, che vorrebbe rinforzare la difesa già a gennaio.

Cambiaso piace per la sua duttilità: può giocare da terzino o da esterno alto, indifferentemente a destra o a sinistra. Con la maglia della Juventus ha messo insieme 142 presenze, con 8 gol e 19 assist.

La posizione della Juventus

Dal punto di vista bianconero, la posizione è solida., e questo mette la Juventus nelle condizioni di non dover ascoltare offerte che non ritenga congrue. Senza contare che, in una stagione in cui Spalletti deve fare i conti con un'infermeria affollata, privarsi a metà campionato di un giocatore così versatile sarebbe un rischio tecnico notevole.

Lo stesso Cambiaso è reduce da un periodo di stop: un affaticamento lo aveva costretto a saltare la trasferta di Firenze, come raccontato in Cambiaso dà forfait per Firenze, e Spalletti spera di riaverlo a disposizione dopo la sosta. In una Juventus settima e chiamata a risalire, è difficile immaginare che il club voglia rinunciare a lui proprio a gennaio. L'interesse dello United, almeno per ora, resta una pista da monitorare più che un pericolo concreto.