C'è una statistica che racconta più di tante analisi il momento della Juventus. Dopo undici turni di Serie A, la squadra di Spalletti non ha ancora ottenuto un solo calcio di rigore, e secondo i dati elaborati da Tuttosport occupa l'ultimo posto nella graduatoria dei penalty ricevuti.

Il primo poteva arrivare domenica sera al Franchi. Il tocco di mano di Joao Mario in area viola ha acceso la polemica del dopo partita, e il giorno seguente lo stesso designatore ha ammesso l'errore: lo abbiamo raccontato in Rocchi a DAZN: "Era rigore su Joao Mario". Nella stessa gara anche Kolo Muani aveva reclamato un penalty.

L'altro dato riguarda la sfortuna sotto porta. In tutto il campionato sono stati colpiti finora 75 legni, e Juventus e Inter guidano questa speciale classifica con 8 pali e traverse a testa. Seguono la Roma con 7, Como e Fiorentina con 6. All'estremo opposto c'è l'Udinese, unica squadra ancora a quota zero.

Rigori mancati e legni colpiti messi insieme danno l'idea di quanto sia sottile il confine tra una Juventus in difficoltà e una Juventus in piena corsa. Basta un paio di episodi girati diversamente per spostare punti pesanti in una classifica che oggi la vede settima con 18 punti, a sei lunghezze dal Milan quarto.

Il quadro, del resto, è cortissimo. La Lazio comanda con 29 punti davanti all'Inter a 28 e alla Roma a 27; poi Milan a 24, Como a 23 e la sorpresa Frosinone a 20. La Juventus tallona il gruppo, con il Bologna a una sola lunghezza.

I numeri, però, non bastano a spiegare tutto, e Spalletti lo sa bene. A Firenze i bianconeri sono andati sotto due volte e hanno dovuto rimontare con Woltemade e Bremer, salvati nel finale da Vicario: è il racconto che si ritrova nella cronaca di Fiorentina-Juventus 2-2. Il tecnico ha insistito più sulle disattenzioni della sua squadra che sugli episodi arbitrali.

C'è anche un altro dato che fa riflettere: il capocannoniere stagionale della Juventus è un difensore. Con il gol del Franchi Bremer è salito a tre reti, più di qualsiasi attaccante della rosa. Un segnale chiaro di quanto il reparto offensivo debba ancora trovare la sua dimensione, anche se Woltemade e Kolo Muani hanno dato segnali di risveglio nelle ultime uscite.

La sosta arriva quindi nel momento giusto per riflettere. Alla ripresa servirà quella concretezza che finora è mancata, perché in una corsa Champions così compressa ogni pallone che finisce sul palo, e ogni rigore non concesso, rischia di pesare a maggio.