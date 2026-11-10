Il mercato di gennaio è ancora lontano, ma la lista dei nomi accostati alla Juventus continua ad allungarsi. Dopo le voci sugli attaccanti centrali, nelle ultime ore è riemerso un profilo diverso, pensato per le corsie esterne: secondo quanto riportato da TuttoJuve, anche i bianconeri seguono Samuel Lino, esterno brasiliano classe 1999 oggi in forza al Flamengo.

Va detto subito che siamo nel campo delle indiscrezioni. Alla Continassa non risultano offerte formali, e la Juventus figura in un elenco di pretendenti piuttosto affollato: insieme ai bianconeri vengono citati Roma, Napoli, Paris Saint-Germain ed Everton.

Sei anni in Europa, poi il ritorno in Brasile

Lino non è uno sconosciuto per il calcio europeo. Ha trascorso sei stagioni nel Vecchio Continente prima di lasciare l'Atletico Madrid nell'estate del 2025 per tornare in patria, al Flamengo, che per prelevarlo avrebbe investito circa 22 milioni di euro.: stando a quanto scrive AsRomaLive, il suo bottino con la maglia rossonera parla di 15 gol e 13 assist in 56 presenze.

La caratteristica che lo rende interessante è la versatilità. Lino può occupare diverse posizioni sulla fascia sinistra, e questo si sposa con le esigenze di una Juventus che in questa stagione ha dovuto fare i conti con assenze continue e cambi di modulo. Proprio a Firenze Spalletti ha scelto il tridente, e la necessità di trovare più qualità negli ultimi metri resta uno dei temi aperti, come emerso anche nell'analisi su cosa deve cambiare dopo Firenze.

Il Flamengo alza il muro

L'ostacolo principale, però, è a Rio de Janeiro.e, per ascoltare proposte, pretenderebbe una cifra superiore a quella spesa poco più di un anno fa. Una posizione che, a metà stagione, rende complicato qualsiasi affare.

C'è poi un dettaglio burocratico da non trascurare. Secondo AsRomaLive, il tentativo del giocatore di ottenere la cittadinanza spagnola si è arenato: durante il primo anno in Spagna Lino aveva mantenuto la residenza in Portogallo e non ha quindi maturato gli anni consecutivi richiesti. Il brasiliano resta dunque un extracomunitario, aspetto che per qualunque club italiano pesa nella pianificazione del mercato.

Per la Juventus, insomma, quella di Lino è al momento una pista da monitorare più che una trattativa. Il club sta valutando diversi profili in vista di gennaio, dal reparto offensivo alla difesa, e il nome del brasiliano si aggiunge a una lista in cui già compaiono suggestioni come quella di Icardi, che dall'Argentina ha aperto al ritorno in Italia. La concorrenza è ampia e il prezzo alto: per capire se la pista può diventare concreta servirà attendere le prossime settimane.