Un altro riconoscimento internazionale per Kenan Yildiz. Il talento della Juventus è stato inserito nella lista dei candidati al premio di Miglior giocatore emergente dei Globe Soccer Awards 2026, la prestigiosa manifestazione che ogni anno riunisce a Dubai alcuni dei principali protagonisti del calcio mondiale. Una candidatura che conferma la considerazione raggiunta dal numero dieci bianconero anche fuori dai confini italiani.

Il riconoscimento riguarda la categoria riservata ai giovani calciatori e vedrà Yildiz confrontarsi con diversi profili di grande prospettiva. Tra questi figurano Arda Güler del Real Madrid, Endrick, Pau Cubarsí del Barcellona, Lennart Karl del Bayern Monaco e Warren Zaïre-Emery del Paris Saint-Germain. Una concorrenza importante, nella quale il giocatore juventino proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Voto aperto ai tifosi: appuntamento il 28 dicembre a Dubai

La prima fase delle votazioni è già iniziata e permetterà agli appassionati di esprimere la propria preferenza attraverso il portale ufficiale della manifestazione. Il voto online resterà aperto fino al 30 novembre, mentre la scelta definitiva sarà determinata attraverso una combinazione tra le preferenze del pubblico e quelle della giuria di esperti.

La cerimonia della 17ª edizione dei Globe Soccer Awards è fissata per il 28 dicembre a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Sarà quella l'occasione per conoscere i vincitori delle diverse categorie previste dall'organizzazione.

Per Yildiz si tratta di un'importante vetrina internazionale. Il suo nome compare accanto a quello di alcuni dei talenti più interessanti del panorama europeo, un ulteriore attestato del percorso di crescita compiuto con la maglia bianconera. La Juventus può così vedere uno dei suoi giocatori più rappresentativi inserito tra i candidati a un riconoscimento individuale di prestigio.