C'è un traguardo importante ad accompagnare la Juventus verso la sfida di domenica alle 12:30 contro il Venezia. Quando Luciano Spalletti si siederà in panchina all'Allianz Stadium, raggiungerà infatti la presenza numero 600 da allenatore in Serie A. Un risultato che, secondo i dati della Gazzetta dello Sport, gli vale il sesto posto nella classifica dei tecnici con più partite disputate nel massimo campionato.

Davanti a lui ci sono allenatori che hanno segnato la storia del calcio italiano. In testa figura Carlo Mazzone con 792 gare, seguito da Nereo Rocco (747) e Giovanni Trapattoni (689). Più avanti anche Gian Piero Gasperini, a quota 648, unico tecnico ancora in attività davanti a Spalletti, e Nils Liedholm, fermo a 635. Tra gli allenatori in servizio, dunque, soltanto Gasperini ha collezionato più presenze in Serie A.

La ricorrenza si intreccia con un particolare legato proprio all'avversario di domenica. Il Venezia è stato infatti una delle tappe della carriera di Spalletti, che nella stagione 1999-2000 ha guidato la formazione lagunare in Serie A. Ventisei anni dopo, gli arancioneroverdi si presentano a Torino in una gara importante per le ambizioni bianconere.

La Juventus arriva alla ripresa del campionato dopo il pareggio contro la Fiorentina e con una classifica che non soddisfa l'ambiente. La zona Champions resta l'obiettivo minimo, mentre ogni passo falso alimenta le discussioni sul futuro della panchina. Spalletti potrà però contare sul sostegno dell'Allianz Stadium: per la sfida contro il Venezia è già stato registrato il tutto esaurito.

Alla Continassa si ricompone il gruppo

Intanto, alla Continassa, Spalletti sta ritrovando i giocatori impegnati con le rispettive nazionali.è già rientrato, mentreerano attesi nella giornata di ieri., tornati a Torino, riprenderanno ad allenarsi con i compagni da oggi. Giovedì la squadra aveva svolto un lavoro personalizzato per i nazionali e per i giocatori alle prese con problemi fisici, mentre il resto del gruppo aveva usufruito di una giornata di riposo.

Le notizie migliori arrivano da Edon Zhegrova. Dopo il problema muscolare accusato con il Kosovo, l'esterno ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo e punta a tornare tra le opzioni offensive a disposizione dell'allenatore.

Le ultime sedute serviranno a definire il quadro dei disponibili. Per Spalletti, però, quella di domenica sarà già una giornata speciale: seicento panchine in Serie A, da Empoli fino a Torino, passando per Udine, Roma, Milano e Napoli. Il modo migliore per festeggiare il traguardo sarà conquistare tre punti contro il Venezia e dare una spinta alla classifica.