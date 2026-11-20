Il mercato di gennaio comincia a prendere forma e la Juventus sta valutando diversi profili per rinforzare il centrocampo. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza bianconera c'è quello di Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio che si è messo in evidenza in questa prima parte di stagione. Un profilo che piace per qualità tecniche, dinamismo e capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco.

Secondo le indiscrezioni riportate da Tuttosport, la società bianconera starebbe pensando a un'offerta da 40 milioni di euro per provare a convincere il club biancoceleste. Una cifra significativa, che testimonia l'interesse nei confronti del giocatore, ma che non garantisce affatto la riuscita dell'operazione.

Taylor convince Spalletti: qualità e dinamismo per il centrocampo

Il centrocampista è diventato un elemento importante nello scacchiere della Lazio. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di diverse società e la Juventus lo considera un possibile rinforzo per aumentare le alternative a disposizione di Luciano Spalletti.

Taylor possiede caratteristiche interessanti per il calcio del tecnico bianconero: sa partecipare alla costruzione, accompagnare l'azione offensiva e garantire intensità nella zona centrale del campo. Un giocatore capace di interpretare più situazioni di gioco, qualità particolarmente preziosa in una stagione nella quale la Juventus deve affrontare impegni ravvicinati.

L'eventuale arrivo del centrocampista permetterebbe di aggiungere una soluzione importante alla mediana, ma l'investimento richiesto impone una riflessione approfondita. La dirigenza dovrà valutare costi, sostenibilità dell'operazione e possibili alternative prima di affondare il colpo.

Lotito non vuole privarsi del centrocampista a gennaio

Il principale ostacolo è rappresentato dalla posizione della Lazio. Il presidente Claudio Lotito non avrebbe intenzione di indebolire la squadra durante la finestra invernale e considera Taylor una pedina importante per il progetto tecnico. La volontà del club biancoceleste sarebbe quindi quella di trattenere il giocatore almeno fino al termine della stagione.

La Juventus potrebbe anche presentarsi con una proposta economicamente rilevante, ma convincere la Lazio non sarà semplice. I 40 milioni ipotizzati rappresenterebbero un investimento importante, senza però la certezza di trovare un'apertura da parte della società romana.

Non solo bianconeri: anche la Premier osserva Taylor

Sul giocatore ci sarebbe inoltre l'interesse di alcune società inglesi. La Premier League potrebbe diventare una concorrente concreta, soprattutto se il rendimento del centrocampista dovesse mantenersi su questi livelli anche nelle prossime settimane.

La Juventus, dal canto suo, non vorrebbe partecipare a un'asta eccessiva. L'idea sarebbe quella di fissare un limite all'investimento, senza lasciarsi trascinare in una trattativa dai costi fuori controllo.

Il nome di Taylor resta dunque da seguire in vista di gennaio. I bianconeri apprezzano il profilo e stanno valutando la possibilità di presentare un'offerta, ma la posizione della Lazio e la concorrenza rendono l'operazione tutt'altro che scontata. Le prossime settimane serviranno a capire se l'interesse potrà trasformarsi in un tentativo concreto.