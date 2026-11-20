La Juventus entra nella fase decisiva della preparazione in vista della ripresa del campionato. Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, Luciano Spalletti può tornare a lavorare con il gruppo al completo alla Continassa, dove i bianconeri stanno preparando la sfida contro il Venezia, in programma domenica 22 novembre alle 12:30 all'Allianz Stadium.

L'attenzione dell'allenatore è rivolta soprattutto alle condizioni degli indisponibili. La squadra ha bisogno di recuperare alcune pedine importanti per affrontare il prossimo impegno con maggiori alternative, soprattutto sulle corsie esterne. Le prossime sedute saranno quindi fondamentali per capire chi potrà essere effettivamente a disposizione.

Nico Gonzalez e Cambiaso, Spalletti aspetta risposte

Le situazioni da seguire con maggiore attenzione sono quelle di Nico Gonzalez e Andrea Cambiaso. Entrambi rappresentano due soluzioni preziose per il gioco della Juventus e lo staff spera di poterli recuperare in tempo per la partita contro il Venezia.

Il rientro in gruppo permetterà di valutare meglio le rispettive condizioni, ma non ci saranno forzature. L'obiettivo è evitare ricadute e mettere a disposizione di Spalletti soltanto giocatori in grado di sostenere i ritmi della partita.

Rimane da monitorare anche Zeki Celik. Per il laterale la prudenza è massima e lo staff medico non vuole correre rischi inutili. La sua disponibilità verrà valutata nel corso dei prossimi allenamenti, con la possibilità che il recupero richieda ancora qualche attenzione.

La Continassa torna a riempirsi: domenica arriva il Venezia

La giornata di lavoro segna un passaggio importante nella preparazione della Juventus. Nei giorni precedenti Spalletti aveva gestito il gruppo in maniera differenziata: alcuni giocatori rimasti a Torino avevano usufruito di un turno di recupero, mentre i nazionali e gli elementi alle prese con problemi fisici avevano seguito programmi specifici.

Adesso il tecnico può concentrarsi sulle scelte per l'undicesimo ideale, valutando anche le condizioni di chi è rientrato dagli impegni internazionali. La sfida con il Venezia rappresenta un appuntamento importante per ripartire dopo la sosta e dare continuità al lavoro svolto nelle ultime settimane.

Il calendario non concede molto tempo per fermarsi. Dopo il confronto di domenica, infatti, i bianconeri saranno attesi anche dall'impegno europeo del 26 novembre e dalla successiva trasferta contro il Como. Tre partite in pochi giorni che renderanno ancora più importanti i recuperi e la gestione delle energie.

Spalletti spera di arrivare alla gara con il Venezia con qualche soluzione in più. Le risposte definitive arriveranno soltanto dal campo, ma alla Continassa cresce l'attesa per ritrovare una Juventus il più possibile vicina alla sua versione migliore.