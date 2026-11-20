Il mercato invernale è ancora lontano, ma la Juventus ha già iniziato a valutare le possibili mosse per rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi che stanno guadagnando spazio nelle riflessioni della dirigenza c'è quello di Gustavo Varela, attaccante portoghese del Monza che si sta imponendo tra le rivelazioni di questa Serie A.

Il rendimento del classe 2005 non è passato inosservato. La Juventus lo segue con attenzione e avrebbe già avviato alcuni sondaggi per comprendere la fattibilità dell'operazione. La concorrenza, però, è destinata a rendere la trattativa particolarmente complicata.

Numeri da protagonista e una valutazione importante

Varela sta vivendo una stagione di grande impatto. Con nove reti e un assist in campionato, oltre alla doppietta realizzata in Coppa Italia contro l'Avellino, ha raggiunto quota undici gol in altrettante apparizioni complessive. Numeri che lo hanno portato in cima alla classifica dei marcatori e attirato l'interesse di diverse società.

La Juventus cerca un centravanti capace di garantire presenza fisica, ma anche di partecipare alla manovra e incidere negli ultimi metri. Il portoghese risponde a diverse caratteristiche richieste da Luciano Spalletti: è giovane, conosce già il campionato italiano e ha dimostrato una notevole capacità realizzativa.

L'ostacolo principale resta economico. Il Monza valuta il proprio attaccante intorno ai 35 milioni di euro, una cifra importante per le disponibilità attuali dei bianconeri. La dirigenza dovrà quindi studiare attentamente la formula dell'eventuale operazione, anche considerando la necessità di finanziare gli acquisti attraverso alcune cessioni.

Napoli e Premier League: la concorrenza aumenta

La Juventus non è l'unica società interessata. Anche il Napoli segue Varela e avrebbe effettuato i primi sondaggi, mentre dalla Premier League sono arrivate richieste di informazioni da parte di diversi club. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, alcune società inglesi starebbero valutando la possibilità di mandare osservatori per seguirlo da vicino nelle prossime partite.

C'è inoltre da considerare la posizione del Benfica, che conserva una percentuale del 20% sulla futura rivendita del giocatore. Un ulteriore elemento da tenere presente in un'eventuale trattativa.

Per la Juventus si tratta dunque di un'opportunità interessante, ma tutt'altro che semplice. Varela piace e il suo rendimento giustifica l'attenzione delle grandi squadre, ma la richiesta del Monza e la concorrenza internazionale impongono valutazioni approfondite. Gennaio si avvicina e il nome del centravanti portoghese potrebbe diventare uno dei più caldi del mercato.