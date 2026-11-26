Il ritorno di Kenan Yildiz è uno degli appuntamenti più attesi in casa Juventus. Il numero 10 bianconero è fermo da agosto a causa della frattura del quinto metatarso del piede sinistro, ma il percorso di recupero procede nella direzione giusta. A confermarlo è stato Luciano Spalletti, che alla vigilia della partita contro l'Omonia ha aggiornato sulle condizioni del talento turco.

Spalletti non ha fretta: “Ora bisogna lasciarlo tranquillo”

Le parole dell'allenatore hanno trasmesso fiducia. “Il recupero di Kenan sta andando benissimo”, ha spiegato Spalletti, raccontando anche un episodio dell'ultimo allenamento: Yildiz si è dedicato a un lavoro specifico sulla precisione e ha chiamato il tecnico per mostrargli i progressi.

L'entusiasmo per il possibile ritorno è evidente, ma la Juventus non intende correre rischi. “Io non vedo l'ora che lo possa fare in partita. Ora però c'è da lasciarlo tranquillo”, ha aggiunto Spalletti.

L'assenza del numero 10 pesa anche sul piano tecnico. Il tecnico ha riconosciuto quanto sia difficile sostituire un giocatore con le sue qualità: “Se siamo dentro questo vuoto è perché non abbiamo a disposizione un calciatore del suo livello. Un vuoto che siamo costretti a riempire in qualche modo”.

Il rientro di Yildiz rappresenterà quindi un recupero importante per la Juventus, ma la priorità resta consentirgli di tornare in campo soltanto quando sarà pronto.