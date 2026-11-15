Luciano Spalletti sperava che dalla sosta arrivasse la notizia più attesa, ma dall’infermeria della Continassa filtra prudenza. Kenan Yildiz è in ritardo rispetto alla tabella di marcia e, secondo quanto riportato oggi da La Stampa, il 14 dicembre, contro il Monza, rappresenta lo scenario più ottimistico, non una data certa per il rientro. Tra le ipotesi c’è anche la gara della settimana successiva con la Roma, l’ultima prima della pausa natalizia, ma in società non intendono correre rischi.

Il turco si è fratturato il quinto metatarso alla prima giornata di campionato, a Frosinone, ed è stato operato il 31 agosto. Per un infortunio di questo tipo si prevedono circa tre mesi di stop, ai quali bisogna aggiungere il tempo necessario per ritrovare la condizione. Da una decina di giorni Yildiz ha lasciato il J-Medical e lavora stabilmente al centro sportivo, dove ha iniziato la riatletizzazione. Per non interrompere il percorso ha anche rinunciato alla convocazione della Turchia durante questa sosta.

Lui continua a puntare su dicembre

Il giocatore, dal canto suo, non ha mai smesso di guardare al mese di dicembre. A Bologna, durante il Premio Bulgarelli Number 8, si era mostrato sereno: «Mi sento bene, spero presto di tornare a giocare». Come avevamo raccontato, la sfida con il Monza era stata indicata come una possibile data per il rientro , sempre subordinata ai controlli medici. L’obiettivo resta quello di tornare entro fine anno, ma la Juventus ha scelto una linea chiara:

Il calendario spiega questa cautela. Tra il 3 e il 10 gennaio i bianconeri affronteranno Bologna, Torino e Inter: proprio in quella settimana, più che in uno spezzone di stagione affrettato a dicembre, il talento turco potrebbe fare davvero la differenza. Una ricaduta in questa fase rischierebbe di compromettere un momento importante del campionato e la Juventus non vuole correre questo pericolo.