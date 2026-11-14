Il danese è in cima alla lista bianconera per gennaio. L'OM sarebbe disposto a cederlo per alleggerire il monte ingaggi, ma la valutazione di circa 12 milioni è giudicata troppo alta.
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Pierre-Emile Hojbjerg torna tra i profili accostati al mercato bianconero. Il centrocampista danese del Marsiglia sarebbe infatti uno degli obiettivi valutati per rinforzare la mediana nella prossima sessione invernale. L'attenzione della dirigenza è rivolta a un giocatore d'esperienza, capace di garantire equilibrio e qualità nella gestione del centrocampo.
La necessità nasce dalle esigenze della squadra di Luciano Spalletti. Mentre il mercato continua a concentrarsi sulla ricerca di un centravanti, resta aperta anche la questione della mediana, dove serve un elemento in grado di dare maggiore ordine. Negli ultimi giorni è emersa anche la possibilità di Calhanoglu come colpo a zero per l'estate.
Il prezzo frena la trattativaLa situazione descritta dalle indiscrezioni di mercato presenta alcuni ostacoli. Il Marsiglia sarebbe disposto ad ascoltare proposte per una cessione a titolo definitivo, anche con l'obiettivo di alleggerire il monte ingaggi. La valutazione del centrocampista si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro, ma la cifra sarebbe considerata eccessiva sia dalla Juventus sia dalla Fiorentina, l'altra società interessata, soprattutto considerando i 31 anni del giocatore.
Il nodo principale resta quindi economico. A favore dei bianconeri potrebbe esserci il gradimento di Hojbjerg per un eventuale trasferimento, anche se al momento non risultano offerte ufficiali.
L'interesse non è comunque recente. Già a inizio ottobre erano emerse indiscrezioni su alcuni osservatori bianconeri presenti in Danimarca durante gli impegni della nazionale, con l'obiettivo di seguire il centrocampista e valutare la possibilità di un'operazione a condizioni favorevoli. In quel periodo il reparto era alle prese con le assenze di Thuram e Locatelli.
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