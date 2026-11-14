Pierre-Emile Hojbjerg torna tra i profili accostati al mercato bianconero. Il centrocampista danese del Marsiglia sarebbe infatti uno degli obiettivi valutati per rinforzare la mediana nella prossima sessione invernale. L'attenzione della dirigenza è rivolta a un giocatore d'esperienza, capace di garantire equilibrio e qualità nella gestione del centrocampo.

La necessità nasce dalle esigenze della squadra di Luciano Spalletti. Mentre il mercato continua a concentrarsi sulla ricerca di un centravanti, resta aperta anche la questione della mediana, dove serve un elemento in grado di dare maggiore ordine. Negli ultimi giorni è emersa anche la possibilità di Calhanoglu come colpo a zero per l'estate.

Il prezzo frena la trattativa

La situazione descritta dalle indiscrezioni di mercato presenta alcuni ostacoli. Il Marsiglia sarebbe disposto ad ascoltare proposte per una cessione a titolo definitivo, anche con l'obiettivo di alleggerire il monte ingaggi. La valutazione del centrocampista si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro, ma, l'altra società interessata, soprattutto considerando i 31 anni del giocatore.

Il nodo principale resta quindi economico. A favore dei bianconeri potrebbe esserci il gradimento di Hojbjerg per un eventuale trasferimento, anche se al momento non risultano offerte ufficiali.

L'interesse non è comunque recente. Già a inizio ottobre erano emerse indiscrezioni su alcuni osservatori bianconeri presenti in Danimarca durante gli impegni della nazionale, con l'obiettivo di seguire il centrocampista e valutare la possibilità di un'operazione a condizioni favorevoli. In quel periodo il reparto era alle prese con le assenze di Thuram e Locatelli.