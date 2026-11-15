Il gol di testa che ha sbloccato Fiorentina-Juventus è ancora nella mente di Mateo Pellegrino, che ha colto l'occasione per ribadire la propria convinzione sulla scelta fatta in estate. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante viola è tornato sul mercato che lo ha portato a Firenze, quando anche la Juventus aveva mostrato interesse nei suoi confronti. Alla domanda su un possibile pentimento, la risposta è stata netta: «No, quando faccio una scelta sono certo che sia quella giusta».

Non è la prima volta che l'argentino spiega i motivi della sua decisione. Già a inizio ottobre aveva raccontato di aver scelto la Fiorentina perché si era sentito davvero desiderato, sottolineando anche il ruolo di Fabio Paratici, che lo seguiva da prima del suo arrivo al Parma. La Juventus era tra le società interessate, ma non erano emerse offerte concrete.

Il gol al Franchi e il rapporto con Firenze

La scelta ha trovato una conferma anche sul campo, proprio contro i bianconeri. Al 4' Pellegrino ha sbloccato la partita di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Pedro Gonçalves. La Juventus ha poi rimontato due volte con Woltemade e Bremer, chiudendo sul 2-2 una sfida che ha lasciato diversi rimpianti a Spalletti, come emerso dal suo

L'attaccante ha raccontato di aver percepito un'atmosfera particolare in città già prima della partita, quando i tifosi avevano accolto la squadra all'arrivo allo stadio. Sul suo gol, ha voluto soprattutto sottolineare il legame con la piazza: «Per me è sempre bello fare gol, ero più contento per la gente».

La soddisfazione più grande è arrivata però dal messaggio del padre, che gli ha riconosciuto non soltanto la rete, ma anche una prestazione di alto livello. Nessun contatto, invece, con Batistuta, conosciuto durante i festeggiamenti per il Centenario viola.

Pellegrino ha infine ribadito di trovarsi bene con i compagni e di sentire la fiducia dell'ambiente, che cerca di ripagare attraverso il lavoro quotidiano. Un aspetto importante per una Fiorentina che attraversa un momento complicato: dopo il pareggio contro la Juventus, i viola erano fermi a 9 punti, appena due in più del Monza terzultimo.