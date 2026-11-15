Con il Senegal di Patrick Vieira sono bastati 19 minuti a Pape Matar Sarr per lasciare il segno. Entrato dalla panchina contro il Sudan, il centrocampista ha servito a Mboup l'assist per il gol dell'86', nel 4-1 valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027. A Torino, però, la sua stagione racconta una storia diversa e il riscatto è ancora lontano.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il classe 2002 ha collezionato 6 presenze nelle 15 partite disputate dalla Juventus, tra campionato (11) ed Europa League (4). Un dato importante, considerando che il futuro del giocatore è legato proprio al suo impiego.

Le condizioni dell'accordo con il Tottenham

Sarr è arrivato a Torino il 1° settembre, nell'ultimo giorno della sessione estiva di mercato, quando la Juventus ha definito anche il prestito di Woltemade. L'operazione prevede un costo di 2,5 milioni di euro, più 300mila euro di oneri accessori, con scadenza al 30 giugno 2027.

La società bianconera dispone di un diritto di riscatto fissato a 27,5 milioni, da pagare in tre esercizi. L'acquisto diventerà obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni, come ricostruito da Calciomercato.com.

La prima riguarda il piazzamento della squadra: la Juventus dovrà qualificarsi alla Champions League oppure all'Europa League, mentre la Conference League non sarà sufficiente. La seconda è legata al minutaggio del centrocampista: Sarr dovrà disputare almeno il 50% delle partite ufficiali della Juventus, considerando tutte le competizioni.

Con i numeri attuali, l'obbligo di riscatto non sarebbe ancora scattato.