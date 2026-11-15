Il nome di Hakan Calhanoglu torna a circolare nei discorsi di mercato della Juventus. Il centrocampista dell'Inter ha il contratto in scadenza a fine stagione e, almeno per il momento, il rinnovo non ha registrato passi avanti decisivi. Una situazione che la dirigenza bianconera segue con attenzione, in attesa di capire se potranno aprirsi margini per un inserimento.

Il nodo è lo stipendio

Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra il giocatore e l'Inter resta una distanza sul prolungamento. Il punto più delicato riguarda l'ingaggio: la società nerazzurra vorrebbe ridurlo e. Ancheha descritto uno scenario simile, con l'Inter orientata a proporre una parte fissa più bassa, compensata da bonus legati al rendimento.

Il centrocampista turco, però, continua a considerare l'Inter la propria prima scelta e darebbe la precedenza alla permanenza a Milano. La Juventus resta quindi alla finestra, pronta a valutare eventuali sviluppi. In caso di mancato accordo, i bianconeri potrebbero avviare i primi contatti con l'entourage per provare a costruire un'operazione a parametro zero.

I precedenti e il rapporto con Massara

Non sarebbe il primo tentativo della Juventus. Tra gennaio e febbraio 2026, quando il club era guidato da Damien Comolli, sarebbero già partiti alcuni contatti esplorativi per conoscere le intenzioni del giocatore in vista della scadenza. Non risultarono offerte ufficiali e Calhanoglu scelse di proseguire la propria esperienza all'Inter.

Adesso c'è anche un possibile elemento favorevole ai bianconeri. Tuttosport sottolinea il rapporto tra il centrocampista e Frederic Massara, figura importante dell'area sportiva juventina. I due si conoscono dai tempi del Milan, società che il turco lasciò a parametro zero nell'estate del 2021 proprio per trasferirsi all'Inter.

La concorrenza, comunque, è ampia. Sul regista ci sarebbero diversi top club europei, società turche e saudite e anche il Como, che negli ultimi anni ha dimostrato di poter competere sul piano economico con realtà più blasonate.