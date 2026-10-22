Nick Woltemade guarda agli aspetti positivi dopo il pareggio della Juventus contro il Rennes. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Europa League, l'attaccante bianconero ha raccontato il dialogo con Randal Kolo Muani prima di calciare il rigore, soffermandosi anche sull'occasione mancata nel finale e sull'intesa sempre più promettente con il compagno di reparto.

Woltemade a Sky: “Gli ho chiesto gentilmente di poterlo tirare”

Uno dei momenti della partita è stato il rigore trasformato da Woltemade. L'attaccante ha spiegato di aver parlato con Kolo Muani prima di prendere il pallone e calciare dal dischetto, ricevendo il via libera del compagno.

“L'ho chiesto gentilmente, comunque amichevolmente, di poterlo tirare. Mi ha detto: ‘Sì, sì, ok, vai pure’. E quindi ero contento per questo. È andata bene, ho fatto gol”.

Il centravanti ha poi commentato il finale della gara, nel quale la Juventus non è riuscita a trovare il gol che avrebbe potuto cambiare il risultato.

“Ovviamente, nel finale avrei voluto segnare quel terzo gol. È un peccato subire gol invece di concretizzare le occasioni che abbiamo avuto. La cosa più importante, comunque, è aver giocato una buona partita questa sera. Ho giocato bene e ho sfruttato un'occasione. Avrei potuto realizzare il terzo gol, ma penso di aver giocato con l'approccio e lo spirito giusti. Quindi continuiamo così, con la giusta energia”.

L'intesa con Kolo Muani cresce: “È un ottimo attaccante”

Tra i temi affrontati da Woltemade a Sky Sport c'è anche la crescente sintonia con Kolo Muani.

“Assolutamente, è un ottimo giocatore. È capace di fare gol e di aprire il campo per gli altri giocatori, quindi mi aiuta molto. Come ho già detto tante volte, però, non sono io l'allenatore e non sta a me decidere chi scende in campo. Abbiamo tanti giocatori di qualità e chiunque giochi se lo merita. Con due attaccanti è chiaro che la difesa non può concentrarsi su entrambi contemporaneamente, quindi questa è un'opportunità in più per noi. C'è un buon feeling e speriamo di fare tanti gol insieme in futuro”.