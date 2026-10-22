Juventus-Rennes, diretta testuale: segui con Juvenews.eu tutti gli aggiornamenti della partita, dal fischio d’inizio al triplice fischio finale.

Stefania Palminteri
Scegli Juvenews come fonte preferita su Google: clicca qui!

La Juventus torna protagonista in Europa League e si prepara ad affrontare il Rennes nella terza giornata della League Phase 2026/2027. All’Allianz Stadium, la squadra di Luciano Spalletti cerca un risultato importante per proseguire il proprio cammino europeo. Fischio d’inizio alle 18:45: qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale, le occasioni e gli episodi più importanti della sfida.

Juventus-Rennes

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti