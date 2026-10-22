Il pareggio contro il Rennes lascia amarezza in casa Juventus. Al termine della sfida europea, Guglielmo Vicario è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il risultato maturato all'Allianz Stadium. Il portiere bianconero ha sottolineato soprattutto quanto prodotto dalla squadra nella ripresa, evidenziando la sensazione di aver meritato qualcosa in più.

Vicario dopo Juventus-Rennes: “Meritavamo di vincere”

Il portiere non ha nascosto la delusione per il risultato finale, soprattutto alla luce della prestazione offerta dalla Juventus nel secondo tempo. Ai microfoni di Sky Sport, Vicario ha spiegato come la squadra avrebbe meritato di conquistare l'intera posta in palio.

“Sicuramente è molto amaro, soprattutto per quello che abbiamo prodotto nel secondo tempo. Penso che oggi meritassimo di vincere, ma non è arrivata la vittoria. Adesso, tra due giorni, ne abbiamo un'altra e dobbiamo recuperare e pensare al Lecce”.