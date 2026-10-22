La Juventus non va oltre il pareggio contro il Rennes e al termine della sfida europea resta il rammarico per una vittoria sfumata. Tra i protagonisti del post-partita c'è Teun Koopmeiners, intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prestazione bianconera.

“Nel secondo tempo meritavamo di vincere”

“Sì, è importante per noi continuare così come nel secondo tempo. Penso che nella ripresa meritavamo di vincere. Mi dispiace per il terzo gol, non so cosa sia successo”.

Parole che evidenziano la doppia lettura della partita: da una parte la reazione della squadra, dall'altra gli episodi che hanno impedito ai bianconeri di conquistare i tre punti.

Il fuorigioco e il rammarico per il risultato finale

Nel corso dell'intervista a Sky Sport, Koopmeiners è tornato anche sull'episodio del fuorigioco millimetrico, che ha contribuito ad aumentare la delusione per una vittoria mancata.

“Mi dispiace tanto, purtroppo non abbiamo vinto 3-2. Ci sono cose nel secondo tempo che portiamo nella prossima partita, ma dobbiamo guardare anche i gol che abbiamo preso”.