Nick Woltemade è pronto a iniziare la sua nuova avventura in bianconero. Il nuovo centravanti della Juventus ha affidato ai canali ufficiali del club le sue prime parole dopo il trasferimento a Torino, mostrando grande entusiasmo per questa nuova esperienza.

“Grazie mille, sono felicissimo di essere qui. La Juventus è un grande club e sono entusiasta di essere arrivato qui”, ha dichiarato l’attaccante tedesco.

Il nuovo acquisto ha poi aggiunto: “Per me la Juventus è il più grande club italiano e sono orgoglioso di essere qui: per me, per la mia famiglia, per i miei agenti. Per tutti quelli che lavorano alla Juve e che hanno reso possibile questo trasferimento. Sono felicissimo e non vedo l’ora di iniziare”.

Le caratteristiche di Woltemade

La struttura fisica di Woltemade lo porta inevitabilmente a essere considerato un centravanti di grande presenza, ma il tedesco ha voluto sottolineare soprattutto gli aspetti tecnici del proprio gioco.

“So che molti si aspettano un gioco fisico da parte mia, ma credo che le mie qualità migliori siano la tecnica di base e il modo di comprendere il gioco e trovare la giusta posizione in campo”.

Il classe 2002 ha seguito con attenzione anche le prime due uscite stagionali della Juventus: “È stato importante e positivo aver vinto le prime due gare. Penso di poter mettere a disposizione della squadra la mia qualità e di segnare qualche gol. La Juve è una squadra che controlla molto il pallone e credo che questo si abbini perfettamente alle mie qualità”.

“Voglio godermi ogni momento”

Nessuna promessa particolare, invece, sul numero di gol da realizzare con la maglia della Juventus.

“È sempre difficile dichiarare un obiettivo. Ora sono in un club importante come la Juve e voglio godermi ogni momento”.

Infine, Woltemade ha raccontato anche i giocatori dai quali ha preso ispirazione nel corso della sua crescita: “Difficile perché sono molto alto e non tutti sono come me. Sicuramente ho preso ispirazione da Zlatan Ibrahimovic, forte fisicamente e alto, poi mi piace anche Havertz che è un mio grande amico”.

Ora la parola passa al campo: dopo l’arrivo a Torino, Woltemade è pronto a mettersi a disposizione di Luciano Spalletti e a iniziare la sua nuova avventura con la maglia bianconera.