Khéphren Thuram e la Juventus si rivedranno soltanto nel nuovo anno. La decisione, che era ormai nell’aria, è arrivata: il centrocampista francese ha scelto di sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro.

A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Dopo il consulto svolto due giorni fa, il giocatore ha riflettuto e ha deciso di procedere con l’operazione per risolvere definitivamente il problema che lo tormenta ormai dalla scorsa stagione.

Thuram operato a Lione dal professor Cottet

Nella giornata di domani Thuram tornerà a Lione, dove sarà operato dal professor Bertrand Sonney Cottet, luminare nel campo della chirurgia ortopedica.

Il medico è già noto all’ambiente bianconero: dallo stesso professore si sono infatti rivolti in passato anche Bremer, per l’infortunio al crociato e al menisco, e Gatti, operato al menisco.

L’obiettivo è risolvere una volta per tutte il problema al ginocchio destro e permettere al centrocampista di affrontare senza ulteriori condizionamenti la seconda parte della stagione.

Quattro mesi di stop, ritorno previsto a gennaio

I tempi di recupero previsti sarebbero di circa quattro mesi, con il ritorno in campo di Thuram fissato indicativamente per gennaio.

Il francese convive con una sindrome femoro-rotulea dall’ultima parte della scorsa stagione. Il problema non gli ha permesso di partecipare alle amichevoli estive e lo ha costretto a saltare anche le prime due giornate di campionato contro Frosinone e Parma.

Un’assenza pesante per Luciano Spalletti, che dovrà fare a meno per diversi mesi di uno dei principali punti di riferimento della propria mediana. La Juventus spera ora che l’intervento possa risolvere definitivamente il problema e restituire Thuram alla squadra nel migliore stato possibile all’inizio del nuovo anno.