Il mercato estivo della Juventus si è chiuso con una profonda rivoluzione della rosa. La dirigenza bianconera ha lavorato per consegnare a Luciano Spalletti una squadra rinnovata in tutti i reparti, tra nuovi arrivi, riscatti e diverse operazioni in uscita.

Le ultime ore della sessione sono state particolarmente movimentate, con gli arrivi di Pape Matar Sarr e Nick Woltemade e la partenza di Jonathan David. Ma il lavoro della Juventus si è sviluppato lungo tutta l’estate, con una serie di innesti destinati a cambiare profondamente il volto della squadra.

Tutti gli acquisti della Juventus

La Juventus ha chiuso il mercato estivo con diversi rinforzi, intervenendo in tutti i reparti e consegnando a Luciano Spalletti una rosa profondamente rinnovata.

Tra i pali sono arrivati Guglielmo Vicario e Kamil Grabara, mentre il reparto difensivo è stato rinforzato dagli innesti di Zeki Çelik e Jhon Lucumí.

A centrocampo, l’ultimo colpo è stato Pape Matar Sarr, arrivato dal Tottenham per aumentare qualità, dinamismo e soluzioni nella mediana bianconera.

Il reparto offensivo ha invece accolto Jeff Ekhator, Kerim Alajbegović, il ritorno di Randal Kolo Muani e, nelle ultimissime ore di mercato, Nick Woltemade, arrivato dal Newcastle per completare l’attacco a disposizione di Spalletti.

Tra le operazioni concluse durante l’estate va considerato anche il riscatto di Jérémie Boga, diventato definitivamente un giocatore della Juventus.

Gli acquisti della Juventus, reparto per reparto:

Portieri : Guglielmo Vicario, Kamil Grabara

Difensori : Zeki Çelik, Jhon Lucumí

Centrocampisti : Pape Matar Sarr

Attaccanti : Jeff Ekhator, Kerim Alajbegović, Randal Kolo Muani, Nick Woltemade

Riscattato: Jérémie Boga

Il giudizio sul mercato della Juventus

La Juventus chiude l’estate con una rosa profondamente diversa rispetto a quella della scorsa stagione. Il mercato ha portato nuovi giocatori in tutti i reparti e ha cercato di offrire a Spalletti più soluzioni tattiche.

Il giudizio definitivo, come sempre, arriverà dal campo. La società ha però consegnato al tecnico una squadra rinnovata, con maggiore profondità e diversi volti nuovi chiamati a ritagliarsi un ruolo importante.

Il mercato è ormai alle spalle. Per la Juventus e per Spalletti comincia adesso la parte più importante: trasformare il lavoro svolto durante l’estate in risultati concreti, tra Serie A ed Europa League.