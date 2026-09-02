Una lunga lettera per ricostruire la trattativa e respingere le accuse. Atagana, agente di Franck Kessié, ha replicato alle dichiarazioni pubbliche dell’amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali, spiegando i motivi del mancato trasferimento del centrocampista ivoriano in bianconero.

Il giocatore, dopo la fumata nera con la Juventus, è poi tornato all’Atalanta. Ma secondo il suo agente, la trattativa con il club bianconero sarebbe iniziata molto prima degli ultimi giorni di mercato.

“Kessié aveva scelto la Juventus”

“Rispetto alle dichiarazioni pubbliche dell’Ad della Juve riguardanti Franck Kessié e il sottoscritto, ritengo necessario intervenire; per rispetto di Franck, della sua e della mia professionalità e della verità dei fatti relativi al mancato passaggio in bianconero e approdo all’Atalanta. Nessuna polemica, ma è doveroso farlo”.

Atagana ha poi difeso la volontà del suo assistito di trasferirsi a Torino: “La trattativa con la Juve non è nata negli ultimi giorni di mercato. È iniziata molte settimane prima, quando Franck, scaduto il contratto, aveva deciso di sposare il progetto bianconero”.

L’agente ha inoltre sottolineato come Kessié avrebbe rifiutato altre proposte, accettando anche di rivedere le proprie richieste economiche pur di vestire la maglia della Juventus: “Avevo avuto l’assenso del calciatore ad abbassare le sue richieste perché la priorità erano i bianconeri”.

Atagana accusa: “È mancata convinzione da parte della Juve”

La trattativa, però, non è arrivata alla conclusione sperata. Secondo la ricostruzione dell’agente, le parti non sarebbero riuscite a trovare un accordo nonostante i tentativi di raggiungere un compromesso.

“Alla fine di agosto, però, il giocatore ha tratto alcune lecite conclusioni sull’effettiva determinazione del Club nel volerlo. Era diventata una questione di considerazione, fiducia nei suoi mezzi, soprattutto dignità”.

Atagana ha poi spiegato il motivo dell’interruzione definitiva della trattativa: “La trattativa è stata interrotta quando, di fronte alla rigidità e alle difficoltà incontrate, il mio assistito ha ritenuto che non esistessero più le condizioni per chiudere positivamente. Sono venute a mancare convinzione e determinazione da parte della Juve”.

“Spalletti ha avuto grande considerazione di Kessié”

Nella sua lunga lettera, l’agente ha infine voluto ringraziare Luciano Spalletti, sottolineando la considerazione mostrata dal tecnico nei confronti del centrocampista.

“Ringrazio Spalletti che ha avuto grande considerazione di Kessié, disponibile fino all’ultimo proprio per questo”.