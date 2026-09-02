Nel corso del suo intervento a SportMediaset, Massimo Mauro ha commentato le recenti esternazioni di Luciano Spalletti, che secondo alcuni osservatori sarebbe apparso particolarmente nervoso.

Per l’ex centrocampista, però, l’atteggiamento del tecnico bianconero avrebbe una spiegazione precisa: la volontà di spingere la Juventus a crescere e ad alzare ulteriormente il proprio livello.

Mauro: “Spalletti vuole aumentare la competitività della Juventus”

“Spalletti punta ad aumentare il livello di competitività della Juventus, chiedendo ai suoi giocatori uno sforzo ulteriore per provare ad avvicinarsi alle formazioni considerate più attrezzate come Inter e Napoli”.

Secondo Mauro, l’allenatore bianconero starebbe dunque cercando di portare il gruppo oltre i propri limiti, con l’obiettivo di rendere la squadra sempre più competitiva nel corso della stagione.

La Juventus sotto esame anche sul piano caratteriale

Il lavoro di Spalletti non riguarderebbe soltanto l’aspetto tecnico e tattico. “Il tecnico bianconero sta mettendo alla prova il gruppo anche dal punto di vista caratteriale, con l’obiettivo di capire quali elementi siano realmente pronti a sostenere le ambizioni della squadra tra campionato ed Europa League”.

La richiesta, secondo l’ex centrocampista, sarebbe chiara: “Andare oltre i propri limiti, per provare a competere per lo Scudetto e la conquista di un trofeo in Europa”.

Una sfida importante per la nuova Juventus, chiamata a dimostrare sul campo di poter accorciare le distanze dalle principali rivali e trasformare le proprie ambizioni in risultati concreti.