Intervenuto negli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha analizzato le soluzioni offensive della Juventus, indicando Nick Woltemade come un riferimento più adatto rispetto a Randal Kolo Muani. Il giornalista ha inoltre espresso dubbi sul 3-5-2 come modulo definitivo per la squadra bianconera.

De Grandis: “Woltemade supera Kolo”

“Per me il 3-5-2 non è una soluzione definitiva perché la Juve ha otto giocatori offensivi tra punte ed esterni, ma la credo più d'emergenza. Woltemade supera Kolo per fare da riferimento offensivo e il francese ne approfitta per avere più possibilità di andare”, ha dichiarato De Grandis.

Juventus, dubbi sul modulo

De Grandis ritiene che il 3-5-2 possa essere una soluzione legata alle esigenze del momento, considerando gli otto giocatori offensivi presenti nella rosa bianconera tra punte ed esterni.

La varietà di alternative potrebbe spingere Luciano Spalletti a valutare anche altri sistemi di gioco, cercando il giusto equilibrio tra solidità e capacità offensiva.

La gestione di Woltemade e Kolo Muani sarà quindi uno degli aspetti da seguire: l'obiettivo è valorizzare le caratteristiche di entrambi e trovare la soluzione migliore per rendere più incisivo l'attacco della Juventus.