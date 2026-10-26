Sarà Daniele Doveri a dirigere Genoa-Juventus, sfida di campionato in programma mercoledì 28 ottobre. Il fischietto romano è stato scelto per guidare la gara, con una squadra arbitrale pronta a supportarlo nelle decisioni sul terreno di gioco e attraverso la tecnologia VAR.

Genoa-Juventus, gli assistenti e il quarto ufficiale

Ad affiancare Doveri saranno gli assistenti Palermo e Yoshikawa, incaricati di supportarlo nelle valutazioni durante la partita. Il ruolo di quarto ufficiale è stato invece affidato a Di Marco.

Una designazione che definisce il gruppo arbitrale chiamato a gestire una sfida importante per entrambe le squadre, con la Juventus intenzionata a dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Lecce.

VAR e AVAR: ecco chi ci sarà

Per quanto riguarda la sala video, al VAR opererà Aureliano, affiancato da Pezzuto nel ruolo di AVAR.

Sarà quindi questa la squadra arbitrale completa per Genoa-Juventus, un appuntamento importante per i bianconeri, chiamati a confermare i segnali positivi mostrati nell'ultima giornata di campionato.