Nick Woltemade ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Celta Vigo-Juventus, commentando la propria prestazione e il contributo dato alla squadra. L'attaccante bianconero ha spiegato di sentirsi in crescita, sottolineando l'importanza dei gol per acquisire fiducia. Spazio anche all'intesa con Randal Kolo Muani e alla possibilità di giocare insieme al compagno di reparto.

Woltemade a Sky: “La mia miglior partita per la Juve”

L'attaccante ha espresso soddisfazione per quanto mostrato in campo, pur riconoscendo di avere ancora margini di miglioramento.

“Penso che questa sera abbia disputato la miglior partita per la Juve, ho fatto buone cose poi è chiaro che posso fare meglio. I gol danno fiducia, voglio continuare a spingere e migliorare”, ha dichiarato Woltemade a Sky Sport.

Parole che raccontano la volontà del centravanti di crescere ancora e diventare un riferimento sempre più importante per l'attacco bianconero.

L'intesa con Kolo Muani: “È un ottimo attaccante”

Woltemade ha parlato anche della possibilità di condividere il reparto offensivo con Kolo Muani, promuovendo l'idea di giocare con due attaccanti.

“Mi piace giocare con lui, è un ottimo attaccante. Quando in campo ci sono due attaccanti la difesa può concentrarsi solo su uno e per gli avversari è difficile. Kolo ha fatto bene, sono felice”, ha spiegato il giocatore.

La presenza contemporanea dei due centravanti potrebbe offrire alla Juventus ulteriori soluzioni offensive, aumentando le difficoltà per le difese avversarie.

Woltemade sulla coppia con Kolo Muani: “Possiamo fare bene insieme”

Infine, il tedesco ha commentato la possibilità di giocare stabilmente in coppia con il francese, lasciando le valutazioni tattiche a Luciano Spalletti.

“Io non sono allenatore, ho fiducia in lui. Penso che entrambi possiamo fare bene insieme ma anche da soli”, ha concluso Woltemade.

Un messaggio di fiducia nei confronti del tecnico e del compagno, con la Juventus che può valutare diverse soluzioni per rendere più efficace il proprio attacco nel corso della stagione.