Celta Vigo-Juventus 1-2: segui la diretta LIVE su Juvenews.eu con aggiornamenti in tempo reale, risultato, occasioni e cronaca della sfida di Europa League.

Stefania Palminteri
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La Juventus scende in campo questa sera alle 21:00 per affrontare il Celta Vigo nella seconda giornata della fase campionato di Europa League. Dopo il convincente 5-0 all’esordio contro il NEC, i bianconeri di Luciano Spalletti cercano un altro risultato positivo per proseguire al meglio il cammino europeo. Segui la diretta testuale di Celta Vigo-Juventus su Juvenews.eu, con tutti gli aggiornamenti, le azioni salienti e il risultato in tempo reale.

Celta Vigo-Juventus

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