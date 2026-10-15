Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Celta Vigo e Juventus, valida per la seconda giornata della fase campionato di Europa League. Il tecnico bianconero ha spiegato le ragioni delle sei novità di formazione, soffermandosi anche sulla possibilità di vedere contemporaneamente in campo Kolo Muani e Nico Gonzalez. Ecco le sue dichiarazioni.

Spalletti spiega il turnover: “Non si arriva in fondo senza usare tutti”

Le sei modifiche nell'undici iniziale rispondono alla necessità di gestire le energie durante una stagione ricca di impegni. Spalletti ha sottolineato quanto sia importante coinvolgere l'intera rosa, soprattutto in una fase in cui si parla già di accumulo della fatica.

“Non ci arrivi in fondo alle competizioni se non usi tutti i calciatori”, ha spiegato l'allenatore, tornando anche sulla prestazione contro il Cagliari. Secondo il tecnico, la Juventus ha fatto diverse cose positive, ma deve imparare ad attaccare maggiormente la profondità.

Spalletti ha poi richiamato l'attenzione sulla preparazione mentale alla partita: “La partita non inizia quando fischia l'arbitro ma quando inizi ad immaginartela, devi essere pronto a tutto”. Per il tecnico, reattività e capacità di gestire gli episodi sono aspetti fondamentali per evitare errori decisivi.

Kolo Muani e Nico Gonzalez insieme: l'annuncio di Spalletti

Tra gli argomenti più interessanti dell'intervista c'è la possibilità di vedere due attaccanti contemporaneamente. Spalletti non ha escluso questa soluzione, lasciando aperta la porta a un impiego congiunto di Kolo Muani e Nico Gonzalez.

“Li faremo giocare insieme, anche stasera può darsi che ci sia l'occasione”, ha dichiarato il tecnico, evidenziando la capacità dei due giocatori di cambiare l'inerzia di una gara grazie alla forza fisica e all'aggressività.

Su Nico Gonzalez, Spalletti ha aggiunto: “Nico ha questo veleno addosso con cui poter determinare”. L'allenatore ha però ricordato anche l'importanza di Alajbegovic, giocatore capace di contribuire alla qualità della manovra bianconera.

Juventus, Spalletti difende la squadra: “Non la vedo così male”

Nonostante le difficoltà emerse in alcune partite, Spalletti ha mostrato fiducia nel gruppo a disposizione. Il tecnico ritiene che la squadra abbia le qualità necessarie per crescere e migliorare il proprio rendimento, a patto di trovare maggiore incisività nei momenti determinanti.

In chiusura, una battuta che sintetizza il suo pensiero sul carattere necessario per affrontare le sfide: “Ci vorrebbe qualche ragazzo bravo in meno e qualche testa calda in più”. Un messaggio che richiama la necessità di aggiungere personalità e determinazione a una Juventus chiamata a dare risposte anche in Europa.