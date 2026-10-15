Randal Kolo Muani si gode il gol che ha deciso la sfida tra Celta Vigo e Juventus. Intervistato da Sky Sport al termine della partita, l'attaccante francese ha espresso la propria soddisfazione per la rete realizzata nel finale e ha parlato anche della collaborazione con Nick Woltemade, autore a sua volta di un gol. Le sue parole raccontano la voglia di dare continuità a questo momento positivo.

Kolo Muani dopo il gol: “Sono contento”

“Abbiamo dato tanto, a livello personale sono contento per questo gol alla fine”, ha dichiarato il francese ai microfoni di Sky Sport.

Una rete importante per la Juventus e per lo stesso Kolo Muani, che vuole proseguire sulla strada intrapresa e mettere il proprio contributo al servizio della squadra.

L'intesa con Woltemade: “Dobbiamo continuare così”

Il centravanti ha poi sottolineato il piacere di giocare insieme a Woltemade, spendendo parole positive per il compagno.

“Sì, sono contento anche per lui, lavora sempre tanto, ha fatto un grande gol, quindi sono contento per lui. Abbiamo fatto gol tutti e due, dobbiamo continuare così”.