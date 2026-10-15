Luciano Spalletti ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la prestazione della Juventus contro il Celta Vigo, soffermandosi sulle scelte tattiche, sulle difficoltà nella gestione del pallone e sulle prestazioni individuali. Il tecnico bianconero ha spiegato la decisione di modificare la posizione di Randal Kolo Muani, ha evidenziato gli aspetti da correggere nel gioco della squadra e ha mandato un messaggio chiaro a Francisco Conceicao e Teun Koopmeiners.

Spalletti spiega la mossa su Kolo Muani e Woltemade

Tra gli argomenti affrontati c'è la scelta di spostare Kolo Muani in una posizione più centrale, per consentirgli di sfruttare meglio gli spazi e le situazioni di uno contro uno.

“Kolo ha aperto così, l'ha interpretata troppo da esterno, mentre doveva stare su quel mezzo spazio lì, perché quella corsia era libera per Cambiaso”, ha spiegato Spalletti, ricostruendo la situazione che ha preceduto il gol.

L'allenatore ha poi evidenziato le difficoltà della squadra nel gestire il possesso e nel ricomporsi dopo le ripartenze avversarie.

“Da ultimo, Woltemade era un pochettino stanco, Kolo invece da quella posizione lì, rimanendo spesso uno contro uno, poteva incidere”. Ha aggiunto il tecnico.

Juventus, il primo tempo non convince Spalletti

L'allenatore ha ammesso di non essere soddisfatto della prima frazione, nella quale la Juventus ha faticato a muovere rapidamente il pallone e a sorprendere la difesa del Celta Vigo.

“Siamo stati un po' lenti nel fare tutto nel primo tempo”, ha dichiarato Spalletti, sottolineando che gli avversari hanno avuto troppo tempo per ritrovare ordine e compattezza.

Conceicao, il richiamo di Spalletti: “Deve essere arrabbiato con se stesso”

Tra le dichiarazioni più significative ci sono quelle dedicate a Francisco Conceicao, con il tecnico che ha commentato la possibile insoddisfazione del portoghese per la propria prestazione.

“Gli conviene essere arrabbiato con se stesso, se no bisogna parlarne insieme. Se ha qualcosa da dire penso che ce l'abbia con se stesso per quella che è stata la prestazione. Poi fra tre giorni c'è una partita”, ha affermato Spalletti.

Koopmeiners sotto osservazione: Spalletti chiede progressi

Spalletti ha infine analizzato la prestazione di Teun Koopmeiners, soffermandosi sulla necessità di verticalizzare più rapidamente e ribaltare l'azione con maggiore decisione.

“Quello di non verticalizzare e ribaltare l'azione non l'ha sbagliato solo lui ma in diversi. Lui probabilmente non ha tutta la tranquillità perché gioca poco, perché è sotto osservazione di continuo. Deve migliorare”, ha dichiarato il tecnico.