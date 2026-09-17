Nick Woltemade ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il NEC. L’attaccante bianconero ha espresso tutta la propria soddisfazione per la vittoria, soffermandosi anche sulla gioia per il primo gol con la Juventus e sull’importanza di sbloccarsi per acquisire fiducia.

La soddisfazione per la vittoria

“Sì, sono davvero felice, soprattutto per il risultato. Vincere in casa è sempre positivo. Nel calcio non ci sono partite semplici e sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile. Penso che abbiamo giocato piuttosto bene. Sono molto contento di aver segnato il mio primo gol: nel complesso, è stata una bella serata per me”.

Il primo gol e la fiducia

Woltemade ha poi spiegato quanto sia importante per un attaccante riuscire a trovare la rete, ringraziando anche il compagno che gli ha lasciato calciare il rigore.

“Puoi giocare bene quanto vuoi, ma per un attaccante segnare resta la cosa più importante. Questo gol mi aiuterà ad ambientarmi e ad acquisire fiducia in me stesso. Sono davvero contento e ringrazio il mio compagno di squadra per avermi lasciato tirare il rigore”.