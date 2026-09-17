Nico Gonzalez è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Juventus-NEC. L’esterno bianconero ha commentato la vittoria, soffermandosi sulla prestazione della squadra, sulla fiducia ricevuta da Spalletti e sull’importanza del risultato per i nuovi arrivati.

La vittoria contro il NEC

“Avevamo bisogno di questa vittoria e di giocare bene. Abbiamo fatto una grande partita, mettendo in campo il lavoro svolto durante la settimana. Alla fine siamo riusciti a portare a casa il successo”.

La fiducia di Spalletti

Nico Gonzalez ha parlato anche del suo momento personale e del rapporto con il tecnico bianconero.

“Oggi mi trovo bene in questa squadra, anche grazie alla fiducia che mi dà il mister. Cerco di dimostrarlo in campo, aiutato anche dai miei compagni, che mi fanno sentire la loro fiducia. Speriamo di continuare così”.

Il supporto ai nuovi arrivati

Infine, l’argentino si è soffermato sull’importanza della vittoria anche per i nuovi innesti della Juventus, tra cui Woltemade e Kolo Muani.

“È importante anche per Woltemade e Kolo, che hanno bisogno di questo. Speriamo che per loro possa essere l’inizio”.