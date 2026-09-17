Juventus-NEC, segui la diretta live della sfida dell’Allianz Stadium: aggiornamenti, azioni salienti e risultato in tempo reale.

Stefania Palminteri

La Juventus si prepara a scendere in campo all’Allianz Stadium contro il NEC, nella sfida in programma questa sera alle 21:00. I bianconeri vogliono sfruttare il fattore casa e partire con il piede giusto, in una gara tutta da seguire. Segui con noi la diretta testuale di Juventus-NEC: aggiornamenti, azioni salienti e tutti gli episodi del match in tempo reale.

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